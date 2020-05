Seberte deblistům peníze a ať hrají jen grandslamy, útočí tvrdě wimbledonská vítězka

Podle šampionky Wimbledonu z roku 2013 Marion Bartoliové je čtyřhra podřadnou tenisovou disciplínou a měla by se výrazně omezit, aby se mohli lépe uživit tenisté z nižších pater žebříčku.

Francouzka nikdy nešla daleko pro šokantní nebo alespoň výrazně menšinový názor. I teď podotýká: "Vím, že si tímhle vyjádřením přátele nezískám, ale někdo to už říct musí."

Čtyřhra by se dle jejího názoru měla hrát jen na grandslamových turnajích a olympijských hrách. Uvolnily by se tak finanční prostředky, které obzvlášť po koronavirové krizi budou potřeba pro hráčky a hráče balancující na hraně přežití.

Peníze jistě potřebují i deblisté, vždyť v letošním žebříčku výdělku mužů je nejlepší deblový specialista až na 39. pozici. Pětatřicetiletá Bartoliová ale argumentuje výrazně menším zájmem publika o zápasy čtyřhry.

"Nerozumím tomu, proč se čtyřhra hraje celoročně," říká v rozhovoru pro Tennis Majors.

"Jistě, je to součást tenisové historie, proto chápu, že se hraje na grandslamech a olympiádě. V současnosti ale vidím, že i debloví specialisté kolem sebe mají tým třeba šesti lidí, to jsem si nemohla dovolit ani já před pár lety. Oni si to evidentně dovolit můžou, přitom hrají jen čtyřhru," nechává Bartoliová plynout myšlenky.

"Nechápu, proč to takhle je. Ve čtyřhře nemusíte na kurtu dřít jako v singlu, ani tolik trénovat," dodává.

Čtyřhru by nezrušila úplně, ale rozhodně by dala deblistům méně peněz. "Ušetřené prostředky bych přesunula do kvalifikací nebo na menší turnaje. To by bylo podle mě správné řešení."

Její slova jsou samozřejmě v přímém rozporu s tím, jak situaci vnímají sami debloví specialisté. Andrea Hlaváčková mluvila v nedávné minulosti o tom, že jde současný systém na okruhu WTA proti deblistkám.

Její krajanka Renata Voráčová v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedla, že hráčky čtyřhry bojují o holé přežití.

"Pokud se chcete uživit, potřebujete objíždět ty největší turnaje a v žebříčku se stabilně pohybovat v první padesátce. Sice všude píšou, jak se na turnajích zvyšují prize money, ale když se podíváte, zvyšují se peníze hlavně ve dvouhře, v deblu je to pár procent. Což je nic. Trošku se to zlepšilo, ale je to pořád hodně špatné."

Největší problém je podle ní v tom, že se na velkých turnajích dávají místa v deblových pavoucích k dispozici singlistkám.

"A to i přesto, že holky z dvouhry si jdou často jen tak zahrát jedno dvě kola, aby si to vyzkoušely. Neberou to vážně. Když jste 50. na světě v deblu, stejně nemáte jistotu, že budete velký turnaj hrát, protože, když se tam přihlásí singlistky, z pořadníku vás vyšoupnou," vysvětlila Voráčová.

Prohlášení Bartoliové okamžitě vyvolala pobouření v tenisových kruzích. Jedna z těch nejvíce kritických reakcí vzešla od krajana bývalé tenistky, skvělého deblisty Nicolase Mahuta.

"Tak to závidím!!! Myslel jsem si, že mám kolem sebe hodně početný tým. Mohla bys mě laskavě představit deblovým specialistům, kteří cestují se šesti lidmi?" rozčílil se držitel kariérního grandslamu ve čtyřhře.

Zároveň navázal na Bartoliové logiku porovnáním náročnosti ženského a mužského tenisu.

"Když už se teda bavíme o tom, kdo jak musí dřít, nemyslíš, že by tedy ženy měly na grandslamech vydělávat méně než muži? Ženy nehrají na tři vítězné sety. Myslím si, že nemáš pravdu," dodal.

Tvrdě proti Bartoliové vystoupila i Kanaďanka Gabriela Dabrowská. "Nikdo z deblistů nejezdí se šesti lidmi, nikoho takového neznám. Jezdíme tak s jedním, maximálně se dvěma lidmi. A to ne vždycky. Ve skutečnosti většinou sdílíme kouče s jiným hráčem nebo i více hráči. Víc si nemůžeme dovolit, nezbyly nám žádné peníze," prohlásila.