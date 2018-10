"Vypadá, že je jí to jedno." Pro Navrátilovou je přístup Plíškové zklamáním

před 1 hodinou

Legendární Martina Navrátilová nabídla svůj specifický pohled na hru Karolíny Plíškové.

Praha - Karolíně Plíškové se stále nedaří plnit vysoká očekávání tenisového světa, ani svá vlastní. Ve svém pravidelném sloupku pro oficiální web organizace WTA to uvedla legendární Martina Navrátilová.

Osmnáctinásobná grandslamová vítězka navíc zpochybnila odhodlání a přístup současné české jedničky. Její hru popsala jako nepředvídatelnou, ovšem nikoli v pozitivním smyslu slova.

Podle Navrátilové v roce 2016, poté co Plíšková po skvělé jízdě došla až do finále US Open, málokdo pochyboval o tom, že bude Češka o dva roky později majitelkou alespoň jednoho grandslamového titulu.

Stal se ale pravý opak. Plíšková už podobný úspěch nezopakovala a během dvou následujících sezon bylo jejím grandslamovým maximem semifinále na French Open v roce 2017.

"Je to pro mě zklamání. Dostala se na vrchol žebříčku, ale nedokázala se na vysoké úrovni udržet," sdělila Navrátilová.

"Nevím, proč to tak je. Ale zato vím, že pokaždé, když udeří do míčku, zastaví se mi dech a netuším, jestli to bude skvělý winner, nebo zbytečná chyba," dodala jednašedesátiletá ikona.

Navrátilová se zastavila u záležitosti, jež se v souvislosti s Karolínou Plíškovou probírá prakticky neustále. "Vím, že je uvnitř nažhavená, ale z venku to vypadá, že je jí to jedno. Vím, že to není ten případ, ale tak to prostě vypadá," uvedla.

A použila zajímavé přirovnání k Rogeru Federerovi

"Jak Roger vypadá klidně a zrelaxovaně mezi výměnami, tak pak můžete vidět a cítit tu obrovskou intenzitu během míčku. A tuhle intenzitu a naléhavost často u Plíškové nevidím. Můžete být vláčný, klidný a pořád zároveň intenzivní. Je mezi tím jemná linie."

Navrátilová vyloučila, že by tento zvláštní klidový mód, který Plíšková nasazuje i během výměn, mohl na kurtu fungovat. "Tenis je dynamický, explozivní sport. A mám pocit, že Plíšková zatím nenašla tu dokonalou rovnováhu mezi relaxací a intenzitou," uzavřela pražská rodačka.