Dva týdny dřiny jí prospěly. Kvitová se už těší do Singapuru. Poletí s ní i rodiče

před 2 hodinami

Ještě vyzkoušet pár servisů, pár volejů a jede se do Singapuru. Petra Kvitová zažila i bez grandslamových úspěchů skvělou tenisovou sezonu a odměnou jí je účast na Turnaji mistryň. Po dvou týdnech usilovného tréninku se prý cítí skvěle a ráda by vybojovala alespoň postup ze skupiny. Na podnik osmi nejlepších hráček světa ji přijedou podpořit i rodiče.

Před vaším zraněním jste hrávala Turnaj mistryň pravidelně, teď se tam vracíte po třech letech, je to jiné?

Je. Po tom, co jsem se vrátila na okruh, je to třešnička na dortu za sezonou. Být tam je veliká prestiž a beru to s pokorou. Navíc to dopadlo dobře, že jsem se kvalifikovala brzo a neměla jsem nervy až do konce.

Takže vám po brzkém vyřazení na asijských turnajích pauza prospěla?

Určitě. Před Čínou jsem hodně marodila, moc jsem toho nenatrénovala. Teď už jsem zdravá, musím to zaťukat, ale chřipka, nebo co to bylo, je pryč. Cítím se fajn a vrchol sezony je pro mě teď. Odpočinek a trénink pro mě byla lepší varianta, než kdybych do poslední chvíle hrála. Trénovala jsem 14 dní poměrně urputně. Dala jsem do toho všechno a teď už jen předvést, co půjde.

Co to znamená "urputně"?

Dostala jsem docela zabrat, ale musím říct, že kluci trenéři to udělali dobře, že nejsem unavená nebo přetrénovaná z toho, že bych pořád hrála tenis nebo dělala kondici. Program sestavili dobře. A tím, že se i těším, tak je to ten nejlepší stav, co může být.

S jakým cílem do Singapuru tedy poletíte?

Každé vítězství se bude počítat. Hlavně, abych hrála dobrý tenis. Kdybych nějakou tu výhru urvala, tak by to byl dobrý bonus. Je tam osm nejlepších hráček, takže pokud bych postoupila ze skupiny, byla bych moc ráda.

Na grandslamech se vám letos moc nedařilo, mohla by to být na Turnaji mistryň taková náplast?

Mohlo by to být, ale já to tak neberu. Sezonu jsem už hodnotila několikrát, jsem ráda za to, jak všechno dopadlo a jak to je. Že tam vůbec můžu být. Ať se stane, co se stane, tak to bude fajn.

Může vám pomoct, že se hraje oproti ostatním turnajům na skupiny?

Je to příjemnější. První kola jsou pro mě všude trochu nepříjemná. Na druhou stranu, tady tím pádem nebude čas na nějaké zoufalé věci. Pojede se hned na plný petardy.

Vybaví se vám ještě hezké vzpomínky na vítězství 2011 a finále 2015?

Vzpomínky nemám úplně špatné, byť z Istanbulu jsou lepší než ze Singapuru. Co si pamatuji, povrch je tam docela pomalý, což mně moc nevyhovuje. Na druhou stranu vím, že jsem tam byla ve finále, tak snad mi to trochu pomůže.

Zastavme se ještě u pomalého povrchu, jak velká komplikace to pro vás bude?

Takhle pomalý povrch nikde na turnajích nemáme, pokud to bude stejné, jak si pamatuji. Je to zvláštní, ale každým dnem a zápasem se to zrychluje, nejtěžší budou ty první zápasy.

Jak se těšíte na město?

Ze Singapuru jsem toho zatím tolik neviděla. Samozřejmě znám ten hotel, kde spíme a kde je na střeše bazén, takže na ten se těším a určitě se v něm alespoň jednou objevím. A těším se i proto, že poletí taky moje rodiče. Bude to zase něco jiného. Doufám, že se jim tam bude líbit. Byli už víceméně všude, jen ne tam.

To byl váš nápad je pozvat?

Chtěli sami. Taťka mi někdy před Čínou volal, že kdyby se to povedlo, že by rádi letěli. Tak jsem samozřejmě souhlasila.

Stihla jste se už nachystat a zabalit?

Čas jsem na to měla, ale nějak jsem ho promrhala. Tak na pohodu to není. Vím, že je to tam společenská akce, takže si musím vzít i nějaké šaty. Bude to větší show než třeba na grandslamech, víc efektů, víc se to prodává.