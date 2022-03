Příběh jednoho výkřiku a dalších slz Naomi. Neměla by hrát, míní Navrátilová

Psychické potíže tenisové superhvězdy Naomi Ósakaové přetrvávají. Z velkého turnaje v Indian Wells japonská hráčka odcházela v slzách už po druhém kole, rozhodil ji neomalený výkřik jedné z divaček.

V tenisovém prostředí znovu rezonuje debata o tom, zda je čtyřnásobná grandslamová šampionka připravená na specifický život špičkového profesionálního sportovce.

Ósakaová utkání druhého kola slavného kalifornského podniku prohrála vlastně už po pár minutách.

Když se z publika ozval výkřik: "Naomi, nestojíš za nic!", japonská tenistka naprosto vypadla z role. V prvním setu už proti Rusce Veronice Kuděrmetovové neuhrála ani gem, pak padla i ve druhém dějství a s takzvaným pátým grandslamem se mohla loučit.

Už krátce po incidentu bývalá světová jednička přistoupila k umpirové rozhodčí s bezprecedentní žádostí. Prosila o mikrofon, aby mohla k divákům promluvit. Na kurt přivolaná supervizorka jí ale po delší debatě nevyhověla, byť Ósakaová slibovala, že nebude nadávat, "protože nikdy nenadává".

Po zápase se otřesená hráčka ke slovu přece jen dostala, zcela výjimečně tak mohla kromě vítězky přímo na kurtu promluvit i poražená.

Čtyřiadvacetiletá Ósakaová dlouho hledala správná slova, klepal se jí hlas, přemáhala slzy. "Ahoj, jen jsem vám chtěla poděkovat. Cítím, že už jsem na kameru plakala dost," zahájila nejistě svou řeč.

"Pokřikovali na mě už dřív, mě to nevadilo. Ale tady…," vydechla Japonka a zmínila incident z finále roku 2001, kdy místní publikum, ovšem hromadně, bučelo na Serenu Williamsovou, její sestru Venus i otce Richarda Williamse.

Turnajový pavouk tehdy spojil cesty obou amerických tenistek do jednoho semifinále a celý svět očekával sesterskou bitvu. Na ní ale k překvapení a nelibosti všech vůbec nedošlo. Venus vzdala zápas pouhé čtyři minuty před jeho startem kvůli údajnému zranění, což vyvolalo podezření o smluveném výsledku.

Skandál měl za následek dlouhodobý bojkot turnaje ze strany Williamsových, rodina si stěžovala i na rasismus kalifornských fanoušků. Serena se do Indian Wells vrátila až v roce 2015, Venus o rok později.

"Viděla jsem to video a pokud jste ho neviděli, měli byste si ho pustit. Nevím proč, ale zarylo se mi to do hlavy a neustále se mi to přehrávalo," vysvětlovala stále rozstřesená Ósakaová, proč ztratila veškerou koncentraci.

Naomi Osaka asked for the microphone after her loss against Veronika Kudermetova. Here's what she said. pic.twitter.com/0Pj9WnNe4t — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 13, 2022

Přes sociální sítě se okamžitě dočkala podpory, například od slavného trenéra Sereny Williamsové Patricka Mouratogloua. "Cítím s Naomi. Je těžké pracovat pod neustálým drobnohledem, když jste takhle citliví a zranitelní," napsal.

Zároveň se ale do popředí vrátila debata o mentálním rozpoložení japonské hvězdy.

"Je srdcervoucí sledovat to. Ale někdy se prostě musíš zatvrdit, pokud to jde. Hlavně si to nebrat osobně. A pokud to nedokážeš, nehraj, dokud se s tím nevyrovnáš. Už nikdy, nebo prozatím. V první řadě pečuj sama o sebe," vzkázala Martina Navrátilová.

Andy Murray se o události rozpovídal obšírněji a uvedl, že Ósakaová "očividně bojuje s psychologickou stránkou".

"Je mi Naomi líto," přiznal britský tenista, současně se však zamyslel nad nadávkami a slovními útoky fanoušků coby běžné složky profesionálního sportu.

"Na druhou stranu, tohle bylo vždycky součástí, samozřejmě nejen tenisu," řekl Murray. Nadávky a urážky prý zažil mnohokrát zejména při venkovních daviscupových utkáních a zmínil i fotbal, kde fanoušci sprostě nadávají hráčům, kteří přijdou k ochozům zahrávat roh nebo aut.

"Vždycky si říkám, jak je to možné? Tohle přece nejde. Pokud takhle budeš nadávat někomu na ulici nebo v jakémkoli jiném pracovním prostředí, nebude to tolerováno," zamyslel se Murray.

"Není to příjemné, ale víme, že to tak je. Takže se na to musíte připravit a být schopni to tolerovat. Děje se to napříč sporty," dodal.

Podobně situaci popsal i tenisový novinář Peter Bodo ze serveru Tennis.com. "Posmívat se hráčům je zvyk pravděpodobně starý jako samy sportovní soutěže. Diváci umí být hrubí, což sportovce může dráždit, ale je to prostě fakt," napsal ve své analýze.

Ósakaová má za sebou složité období, s poklesem formy se potýká od loňského Roland Garros, z něhož odstoupila před druhým kolem kvůli dopadům svého rozhodnutí nemluvit se zástupci médií. Poté oznámila, že trpí úzkostí.

Vrátila se na konci léta kvůli domácí olympiádě, hned po zářijovém US Open ale ukončila sezonu a v žebříčku se propadla až na současné 78. místo. Přesto byla podle časopisu Forbes nejlépe vydělávající sportovkyní loňského roku.