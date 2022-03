Že by mě Ukrajinci nejradši neviděli? Snažím se jen dodržovat pravidla, říká Medveděv

Na tenisové půdě se začínají vztahy mezi některými ruskými a ukrajinskými hráči vyhrocovat. Pociťuje to také světová jednička Daniil Medveděv v Indian Wells.

Bylo to zatím nejostřejší prohlášení probíhajícího "pátého grandslamu" v Indian Wells. Marta Kosťuková se v minulém týdnu pustila do ruských tenistů, kteří podle ní dostatečně neodsuzují invazi své země na Ukrajinu.

"Nikdo z nich za mnou nepřišel mi říct, že je mrzí, co jejich země provádí té mé. To mě bolí. Jejich jedinou starostí je, že nemohou provádět bankovní převody kvůli sankcím, které jsou na Rusko uvalené. To je to, o čem mluví a co nejčastěji řeší," rozčílila se.

O ruských hráčích, kteří se vojenskému konfliktu na východě Evropy spíše vysmívají, hovořila na začátku března i Němka s ukrajinskými kořeny Eva Lysová.

A tak není divu, že Rus Daniil Medveděv dostal v Indian Wells na tiskové konferenci otázku, co říká na to, že by ho někteří Ukrajinci na prestižním turnaji nejraději neviděli.

"Já nerozhoduju o tom, jestli tu mám být, nebo ne. Prostě jen plním pravidla, protože chci udělat maximum pro to, abych mohl hrát tenis," uvedl.

Rusové momentálně smí v sezoně na okruhu pokračovat, ale musí hrát pod neutrální vlajkou. Medveděv tedy poslušně stáhl trikolóru i ze sociálních sítí a při každé příležitosti opakuje, že je pro světový mír.

"Tenis je individuální sport, je to něco jiného než hra v klubech a národních týmech. Uvidíme, jak se situace vyvine, ale dokud budu mít šanci hrát, tak si za ní půjdu a budu se turnajů účastnit," slíbil novopečený tenisový král.

Pod kalifornským sluncem hrál v sobotu poprvé od té doby, co se jeho jméno oficiálně objevilo na prvním místě žebříčku. Se zápisem do tenisové historie mu opět pomohl český tenista.

Zatímco Jiří Veselý mu na konci února odklidil v Dubaji z cesty k trůnu dosavadního lídra rankingu Novaka Djokoviče, Tomáš Macháč byl tím, proti kterému si v roli jedničky připsal první triumf.

"Přiznám se, že mě ta nová role nijak nestresuje. Pokud nebudu hrát dobře, nebo neuhájím body, tak mě někdo přeskočí, když budu vyhrávat, udržím se, je to jednoduché," dodal.

Ve třetím kole podniku v Indian Wells ho nyní čeká výzva v podobě francouzského šikuly Gaela Monfilse.