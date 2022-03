"Není to sen, z kterého se vzbudíte." Stachovskij místo času s rodinou brání Ukrajinu

Když před dvěma měsíci ukončil Serhij Stachovskij tenisovou kariéru, představoval si, že se bude konečně věnovat manželce a třem dětem. Místo toho po vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu odcestoval do Kyjeva, aby pomohl při obraně rodné vlasti.

"Nikdy by mě nenapadlo, že se někdy něčeho takového dožiju. Že budu v rodném městě se zbraní v ruce. Ani to nejde slovy pořádně popsat," řekl Stachovskij v rozhovoru pro agenturu AP.

"Na začátku si říkáte, že to je jen sen, ze kterého se vzbudíte… Ale po dvou týdnech už to nefunguje," popsal vítěz čtyř turnajů na okruhu ATP a bývalý 31. hráč světového žebříčku. "První dny ale byly hodně zvláštní, protože prostě nevěříte, že něco takového se opravdu děje. Ale pak si zvyknete a už se jen snažíte pomoci vlasti k přežití," prohlásil Stachovskij.

Po vypuknutí invaze 24. února s návratem na Ukrajinu dlouho neváhal a o čtyři dny později byl už v Kyjevě a připojil se k aktivním zálohám. "Před pár lety byly vytvořeny, aby v případě války pomáhaly městské infrastruktuře," uvedl Stachovskij.

"Ale nikdo nevěřil, že by k ní opravdu došlo. No a bohužel došlo," přidal bývalý tenista, který nyní střídá dvě hodiny ve službě s šestihodinovým volnem, během něhož pomáhá humanitárním organizacím. "Snažíme se pomáhat, jak můžeme, a jedeme nonstop. Jinak bychom se z toho všeho zbláznili," řekl Stachovskij. V Kyjevě má několik příbuzných včetně otce, bratra a babičky.

Stachovskij, kterého podpořila řada tenistů včetně vítěze dvaceti grandslamů Novaka Djokoviče, netuší, jak dlouho na Ukrajině ještě zůstane. "Doufám, že to nebude dlouho. Věřím, že se rychle najde mírové řešení," uvedl.

Je však prakticky jisté, že přijde o narozeniny svých dvou dětí. Dceři bude zanedlouho osm a synovi čtyři roky. Druhému synovi je šest a půl. "Neřekl jsem jim, kam jedu a proč," poznamenal Stachovskij. "Všichni jsou ještě malí na to, aby pochopili, co je to válka. Myslím, že by tomu ještě nerozuměli. Když jsem ženě řekl, že odjíždím, rozplakala se," dodal.

S rodinou je v pravidelném kontaktu, ale není to pro něj snadné. "Děti se mě vždycky ptají: Kdy se vrátíš domů? Co děláš? Já jim pokaždé odpovídám, že nevím," řekl. "Není správné, že jsem tady, ale stejně tak by nebylo správné zůstat doma. Nic z toho, co se tady děje, není správné," prohlásil. "Ale jsem tady, protože budoucnost mé vlasti, mých dětí i Evropy tak, jak ji známe, je v ohrožení. A pokud mohu pomoci, tak se o to pokusím."