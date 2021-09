Podávala jsem neskutečně, chválila se Plíšková. Její další soupeřka je "bez slabiny"

Přezdívku Esová královna zase naplňuje Karolína Plíšková na US Open. Během tří zápasů nasázela 52 nechytatelných servisů. Ve druhém kole vytvořila výkonem 24 es nový rekord závěrečného grandslamu roku a doufá, že ji podání bude držet i dál.

"Servis je strašná pomoc, moc ho chválím." pochvalovala si po postupu do osmifinále. K výhře nad Australankou Ajlou Tomljanovicovou ve třetím kole si pomohla dvaceti esy. "Měla jsem výpadek v půlce prvního setu. Dala jsem pár deblů, ale jinak jsem servírovala neskutečně. Podmínky jsou tady rychlé, takže se mi zatím servíruje dobře, Doufám, že to vydrží."

Podání je základním stavebním kamenem hry Plíškové. "Vždycky jsem dobře servírovala," přikývla 185 centimetrů vysoká bývalá světová jednička. V první půlce letošního roku jí ale podání tak dobře nelítalo. "A hrát dlouhodobě přes druhý servis je složité. Každá hráčka si na to rychle zvykne a potom jsem pod tlakem, což není moje parketa," konstatovala.

Od Wimbledonu, na kterém postoupila do finále, ale cítí, že se podání vrátilo do starých kolejí. S koučem Saschou Bajinem pár věcí změnili a stabilizovali nadhoz. "Trošku mi lítal. Je to o tom se celkově uklidnit, protože se servisem technicky nic špatně nemám," řekla.

Plíškové podání nepatří k absolutně nejrychlejším. Průměrně dává první servis rychlostí okolo 175 km/h a se 190 km/h je jedenáctá nejlepší v turnaji. "Moje výhoda je spíš v tom, že umím míček umístit kamkoliv. Nemám jen jeden typ podání. Umím všechny směry," říkala. "Mám pořád stejný nadhoz, takže se podání asi blbě čte," doplnila.

S přezdívkou Esová královna se poprvé představila právě na US OPen před čtyřmi lety. "Stresující to není, tyhle věci neřeším. Snažím se dávat esa a když to nejde, tak se nedá nic dělat. Nevymyslela jsem to já. A jak na mě volají lidi, s tím nic neudělám," usmála se.

Víc nervózní bývala, když dávala za každé eso příspěvek na charitu a nedařilo se jí. "To jsem si říkala: Ty jo, to je hrozně blbý," vzpomínala. Podobnou akci už dlouho nedělala, ale letos si na to vzpomněla: "A říkala si, že bychom tady za dva ty zápasy zkrachovali."

Češka zvládá turnaj i bez svého kouče Bajina, který nedostal do USA víza a je doma v Německu. S Plíškovou komunikují na dálku.

"Mrzí mě, že tady nemůže být, ještě když jsem ve druhém týdnu," řekla tenistka a dodala: "Dávám mu kredit, protože tyhle výkony jsou jeho práce. Na něčem jsme pracovali a není to tak, že tu týden chybí a najednou se mi daří."

Další soupeřkou finalistky US Open z roku 2016 Plíškové bude letošní finalistka Roland Garros Anastasie Pavljučenkovová. Nad Ruskou vede bilanci 6:2, ale loni s ní prohrála na Australian Open a letos v Madridu.

"Je to šikovná hráčka bez slabiny. Musím ji přehrát, čekat na chyby proti ní není cesta. Ale hraju tady dobře, takže šance určitě je," řekla lounská rodačka.