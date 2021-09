Ósakaová na US Open padla, pak přišla s oznámením. Dohrál i Tsitsipas

Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová dohrála na tenisovém US Open v 3. kole. Dvojnásobná šampionka newyorského grandslamu podlehla osmnáctileté Kanaďance Leylah Fernandezové 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. Po utkání uvedla, že si dá zřejmě od tenisu další pauzu.

S turnajem se nečekaně brzy rozloučil i třetí hráč světa Řek Stefanos Tsitsipas. Finalista letošního Roland Garros prohrál v 3. kole s osmnáctiletým Španělem Carlosem Alcarazem 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

Alcaraz, kterému patří v žebříčku ATP 55. místo, zvítězil nad Tsitsipasem po více než čtyřech hodinách a stal se nejmladším grandslamovým osmifinalistou od roku 1992.

Ósakaová vyhrála ve Flushing Meadows pouze jeden zápas, když v prvním kole vyřadila Marii Bouzkovou. Její další soupeřka Srbka Olga Danilovičová z turnaje před utkáním odstoupila a v pátek japonská hvězda překvapivě nestačila na 73. hráčku světa Fernandezovou. V zápase sice vedla 7:6, 6:5 a podávala, ale nakonec po dvou hodinách slavila životní úspěch mladá Kanaďanka, která zatím byla na grandslamech nejdál v 3. kole loni v Paříži.

Vítězstvím si nadělila ideální dárek k pondělním 19. narozeninám. "Odmala vím, že dokážu porazit kohokoli, kdo se proti mě postaví," uvedla Fernandezová a ocenila svou soupeřku. "Je skvělým vzorem pro všechny na okruhu i všechny malé holky na světě."

Pro Ósakaovou bylo US Open teprve třetím turnajem od Roland Garros, z kterého odstoupila kvůli psychickým problémům. Nyní uvažuje o další pauze.

"Když vyhraji, nemám z toho radost, cítím spíš úlevu. Když prohraju, jsem z toho hodně skleslá. Momentálně se snažím zjistit, co vlastně chci dělat," řekla novinářům.

Tsitsipasovi nepomohla v souboji s Alcarazem ani další dlouhá návštěva toalety, za kterou ho kritizoval po vzájemném duelu v prvním kole Brit Andy Murray.

Řecký tenista si stejnou pauzu dopřál v dalším utkání s Adrianem Mannarinem z Francie i v zápase třetího kola poté, co s Alcarazem prohrál třetí set. V další sadě mu uštědřil "kanára", ale pátý set patřil vycházející španělské hvězdě.

"Vůbec nevím, co se na kurtu dělo. Nemůžu uvěřit, že jsem porazil Tsitsipase v tak epickém utkání. Je to paráda," řekl Alcaraz. Na US Open v jeho věku došli podobně daleko naposledy v roce 1989 dva američtí hráči Pete Sampras a Michael Chang.

"Hrál od začátku neuvěřitelně rychle. Neviděl jsem nikoho, kdo uděluje míči takovou rychlost a chvilku jsem si na to zvykal," řekl Tsitsipas. "V závěru už jsem měl pocit, že to jde mým směrem. Čtvrtý set byl skvělý, ale on předvedl dokonalý pátý. Je to hořké," dodal Řek.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Alcaraz (Šp.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 0:6, 7:6 (7:5), Tiafoe (USA) - Rubljov (5-Rus.) 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 6:1, Schwartzman (11-Arg.) - Molčan (SR) 6:4, 6:3, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Bagnis (Arg.) 3:6, 6:0, 6:2, 6:2, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Bautista (18-Šp.) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Sabalenková (2-Běl.) - Collinsová (26-USA) 6:3, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Ósakaová (3-Jap.) 5:7, 7:6 (7:2), 6:4, Mertensová (15-Belg.) - Džabúrová (20-Tun.) 6:3, 7:5.

Smíšená čtyřhra - 1. kolo:

Pegulaová, Krajicek (USA) - Hradecká, Kubot (ČR/Pol.) 6:7 (4:7), 6:0, 11:9.