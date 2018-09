Plíšková si poradila i s Bartyovou a ve čtvrtfinále US Open čeká na Serenu

AKTUALIZOVÁNO před 27 minutami

Karolína Plíšková porazila v osmifinále US Open Ashleigh Bartyovou 6:4, 6:4. V dalším duelu narazí buďto na Serenu Williamsovou, nebo Kaiu Kanepiovou.

New York - Karolína Plíšková postoupila potřetí za sebou do čtvrtfinále tenisového US Open. Turnajová osmička si v osmifinále poradila s Australankou Ashleigh Bartyovou 6:4, 6:4 a v dalším utkání může narazit na domácí hvězdu Serenu Williamsovou.

S třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězkou hrála Plíšková naposledy předloni právě na US Open a v semifinále zvítězila. Williamsovou ale ještě čeká osmifinále s Estonkou Kaiou Kanepiovou.

V utkání s turnajovou osmnáctkou Bartyovou předvedla Plíšková nejlepší výkon v turnaji. Hrála pestře, vyrovnala se s nepříjemnými čopy soupeřky a především odvrátila všech osm brejkbolů, kterým čelila. Například v osmé hře prvního setu prohrávala už 0:40, ale pěti fiftýny v řadě hrozbu ztráty podání zažehnala.

Sama byla při brejkbolech stoprocentní a oba využila. Ten první hned v první hře utkání a druhý ve třetím gamu druhého setu. Po necelé hodině a půl využila při svém podání první mečbol, chybující Bartyová trefila returnem síť.

"Po mečbolu jsem cítila velkou úlevu," řekla s úsměvem Plíšková. "Vypadá to, že jsem vyhrála jednoduše, jenže každý game byl těžký. Čelila jsem mnoha brejkbolům, ale v důležitých momentech jsem zahrála dobře," pochvalovala si předloňská finalistka newyorského grandslamu.

Nadala vyzve ve čtvrtfinále Thiem

Španělský obhájce titulu Rafael Nadal dnes porazil Nikoloze Basilašviliho z Gruzie 6:3, 6:3, 6:7, 6:4 a v dalším kole newyorského grandslamu ho vyzve rakouský tenista Dominic Thiem. Ten vyřadil loňského finalistu Kevina Andersona z Jihoafrické republiky po setech 7:5, 6:2, 7:6.

Ve třetím kole Nadala hodně potrápil Rus Karen Chačanov, španělský tenista s ním strávil na kurtu čtyři hodiny a 23 minut. Set prohrál i s Basilašvilim, ve čtvrté sadě však 37. hráči světového žebříčku dvakrát sebral podání a postoupil.

Nadal letos prohrál jen třikrát, jednu z porážek mu ale uštědřil právě příští soupeř Thiem. Čtyřiadvacetiletý Rakušan zaskočil favorita na antuce v Madridu, celkově ale ve vzájemné bilanci vede Nadal 7:3.

Krejčíková se Siniakovou jsou ve čtvrtfinále

Roli favoritek potvrdily také Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková. Letošní vítězky Roland Garros i Wimbledonu jsou na US Open nasazenými jedničkami a v New Yorku postoupily po výhře 6:3, 6:2 nad ukrajinsko-německým párem Ljudmila Kičenoková, Laura Siegemundová do čtvrtfinále.

"Hrajeme zápas po zápasu a uvidíme, co se nám tady povede," řekla Krejčíková. "Snažíme se hrát, co nejlépe to jde. Letošní sezona je skvělá, jsme z toho nadšené a doufám, že ještě není konec," doplnila v rozhovoru na kurtu Siniaková.

Proti Kičenokové a Siegemundové měly raketový start a rychle vedly 5:0. Pak sice o tři hry přišly, ale zápas dál kontrolovaly. I ve druhé sadě soupeřky přehrály a při podání Siniakové utkání ukončily. "Odehrály jsme skvělý zápas," řekla Siniaková.

Ve třech zápasech české hráčky neztratily ani set. V dalším utkání narazí buď na Sie Šu-wej z Tchaj-wanu s Běloruskou Arynou Sabalenkovou, nebo na sedmé nasazené Belgičanku Elise Mertensovou a Demi Schuursovou z Nizozemska.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Thiem (9-Rak.) - Anderson (5-JAR) 7:5, 6:2, 7:6 (7:2), Nadal (1-Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 6:3, 6:7 (6:8), 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

González, Jarry (Arg./Chile) - Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Bartyová (18-Austr.) 6:4, 6:4.

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - L. Kičenoková, Siegemundová (Ukr./Něm.) 6:3, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 1. kolo:

Forejtek (ČR) - Tadžima (8-Jap.) 6:1, 6:3, Svrčina (ČR) - Zink (USA) 6:3, 3:6, 6:2.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Sestini Hlaváčková, Roger-Vasselin (5-ČR/Fr.) - Peschkeová, Ram (ČR/USA) 6:4, 7:5.