Vyřízená Plíšková: V Mexiku jsem byla v depresi, ale tohlo bylo hodně dobré

Ideálním druhým setem nastartovala tenistka Karolína Plíšková obrat v utkání se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou na Turnaji mistryň. Přes nervy v koncovce se radovala z výhry a pochvalovala si atmosféru večerního zápasu v Guadalajaře.

Před vstupem do turnaje se Plíšková v tréninku ve vysokohorských podmínkách v Mexiku necítila dobře. První set v jejím podání nebyl ideální, ale druhý a třetí zvládla výtečně. "Na to, co jsem tady předváděla v tréninku, tak tohle bylo hodně dobrý," řekla po výhře 4:6, 6:2 a 7:6.

Do Guadalajary přijela týden před turnajem a v přípravě podle svých slov propadala beznaději. "Depresi," přiznala, že se trápila. Zápas ale odehrála solidně.

"Když se mi nedaří v tréninku, tak jsem naštvaná, ale v utkání mám jiné nastavení. Většinou hraju s tím, co mám, snažím se bojovat a nějak najdu cestu," vysvětlila světová čtyřka rozdíl.

Především druhý set měl punc vysoké kvality. Při svém podání prohrála jen dva míče a Španělce vzala dvakrát podání.

"To byl skoro ideální set na servisu i returnu, samozřejmě nebylo to šest nula, to by byl ideální set, ale zahrála jsem fakt dobře," pochvalovala si. "Takhle bych si představovala, abych hrála, ale nejde to vždycky. Někdy vás soupeřka přinutí k chybě. Hra ale byla čistá, zdravá, proto se zápas otočil. Hrála jsem svoji hru a servis byl super."

Ve třetím setu už se zase hrálo vyrovnaně. Plíšková měla více šancí, ale mečboly za stavu 5:4 při podání Muguruzaové nevyužila. V dramatické koncovce zápas dokončila a při vypjatých okamžicích působila navenek klidně.

"Ale vůbec jsem klidná nebyla," přiznala. "Cítila jsem, že mám navrch, ale najednou jsem čelila brejkbolům. Fakt to bylo vyhrocený a ke klidu jsem měla daleko," uvedla.

Po utkání dlouhém skoro dvě a půl hodiny v řidším vzduchu se cítila unavená. "Vyřízená. Ale spíš bych řekla, že to je psychická únava, která na mě padla, protože to byl vypjatý zápas. Fyzicky jsem v pohodě, natrénováno mám dost, o to strach nemám. Budu v pohodě," řekla.

Zatímco v odpoledním utkání zely tribuny prázdnotou, při utkání Plíškové bylo skoro plno. A atmosféra byla i vzhledem k vývoji bouřlivá. "Moc mě překvapilo, jak lidi byli živí, i když tam byla hluchá místa, kdy jsme kazily. Pořád fandili po každém míči. Musím říct, že takhle se hraje tenis úplně jinak. Nás to namotivuje k lepší hře a dá se zápas víc užít," prohlásila.

V pátečním utkání nastoupí od 21:00 SEČ proti Anett Kontaveitové, která porazila Barboru Krejčíkovou. Estonku zdolala ve všech třech předešlých zápasech.

"Teď je na neskutečný vlně. Je vidět, že si věří, což dělá hodně," připomněla Plíšková, že Kontaveitová vyhrála jedenáct zápasů v řadě.

"Ale pořád věřím, že to je stejný člověk, s kterým jsem hrála dva tři roky zpátky. Šance bude, když budu dobře podávat. Mám jedno vítězství, tak věřím, že budu hrát víc v klidu," uvedla.