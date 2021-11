Z Ostravy byla Estonka vyjukaná, teď je hrozbou. V Mexiku vyhraje, věští Navrátilová

Do osmičky nejlepších hráček sezony na Turnaji mistryň se vřítila na poslední chvíli jako estonský expres. Tenistka Anett Kontaveitová na podzim naskočila do pěti turnajů, vyhrála tři, a je proto strašákem "české" skupiny elitního dostaveníčka. Jako první její svižnou hru ve středu večer okusí Barbora Krejčíková.

Papírově se zdá, že by si postup ze skupiny Turnaje mistryň měly pohlídat Češky Krejčíková a Karolína Plíšková. Na podniku pro nejlepších osm hráček jsou druhá a třetí nejlepší tenistka. Jenže nenechte se zmást.

Pětadvacetiletá Estonka v současnosti nahání hrůzu. Hraje rychle, po kurtu se bleskově pohybuje a má úžasnou formu. Ta ji na podzim katapultovala už na osmé místo světového žebříčku, a tedy i na mexické vyvrcholení sezony.

"Teď se musím trochu pochválit. Už před třemi lety jsem se podivovala, proč víc nevyhrává. V očích má oheň, je spolehlivá a po kurtu létá jako blesk, miluju její hru," nechala se pro web WTA slyšet americká tenisová legenda Chris Evertová.

Rodačka z Tallinu se v širší špičce pohybuje od sezony 2017, kdy se usadila ve třetí desítce žebříčku. Jenže od té doby nasbírala pět turnajových titulů a z toho čtyři až v posledním čtvrtroce.

"Vůbec nechápu, co se to děje. Když jsem začínala s tenisem, o tomhle se mi ani nesnilo. Tomu, že jsem osmá na světě, jsem uvěřila, až když jsem to viděla v pondělí na on-line žebříčku," přiznala před startem Turnaje mistryň Kontaveitová.

Přitom ještě v srpnu měla velkou krizi, prohrála pět zápasů v řadě, po prvním zápase se pakovala i z olympijských her.

"Popravdě, tehdy jsem si říkala, že budu ráda za pár vyhraných zápasů a zbytek sezony prostě nějak doklepu, tenhle konec roku jsem vůbec nečekala," uvedla Estonka.

Nejprve vyhrála menší turnaj v Clevelandu a po konci ve třetím kole US Open vyrazila do Ostravy, kde se všechno definitivně zlomilo k lepšímu. Když ji pořadatelé podniku pozvali na prohlídku vítkovických železáren, ze kterých byla kvůli strachu z výšek docela vyjukaná, nemohli tušit, že to je budoucí šampionka.

"Když vyhráváte zápasy, nabíráte sebevědomí a tady v Ostravě se nakonec všechno sešlo, jsem neskutečně šťastná," zářila po zisku životního triumfu tehdejší světová třicítka.

Pak přišly ještě další tituly v Moskvě a Kluži, kde smetla i domácí favoritku Simonu Halepovou, čímž se definitivně prostřelila do top osmičky světového okruhu.

"Čím to je? Asi pomohl příchod trenéra Dmitrije Tursunova. Vnesl do tréninku svěží vítr a ukázal mi novou perspektivu. Spoustu věcí zjednodušil a já si začala tenis víc užívat," vysvětlila Kontaveitová.

Bývalého ruského tenistu a posléze kouče Jeleny Vesninové nebo Aryny Sabalenkové angažovala v létě a její kariéru to opravdu katapultovalo.

"Dmitrij na ni zapůsobil, hraje uvolněně, tahle spolupráce si hned sedla. Myslím, že v Mexiku turnaj vyhraje," nebojí se předpovědi Martina Navrátilová.

O kvalitách estonského expresu se ve středu večer od 21 hodin přesvědčí i Krejčíková. Nikdy proti sobě nehrály, ale navzdory žebříčkovým předpokladům je pro sázkové kanceláře favoritkou rozjetá Kontaveitová.