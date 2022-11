Plíšková nevyloučila konec v reprezentaci. Proti Bencicové se na kurt nechtělo nikomu

Tenistka Karolína Plíšková si přála v Poháru Billie Jean Kingové zakončit úspěšně sezonu, místo toho se turnajem v Glasgow protrápila.

Bývalá světová jednička neuspěla ani v jednom ze tří utkání a semifinálovou porážkou se Švýcarkou Belindou Bencicovou (2:6, 6:7) pečetila český konec v soutěži. Třicetiletá rodačka z Loun nevyloučila v televizním rozhovoru konec v reprezentaci, o chvíli později ale svá slova mírnila.

"Nevím. Všichni se ke mně chovali hezky. Mám ten tým ráda, protože jsem s ním hodně zažila. Ještě se zamyslím a uvidím. Mám čas," řekla novinářům Plíšková.

S dvanáctou hráčkou světa Bencicovou se utkala podruhé v krátké době. V září ji vyřadila ve 3. kole US Open, ve Skotsku ale za hodinu a 44 minut prohrála. "Byl to těžký zápas. Ani jsem nechtěla nastoupit. Celý týden jsem se tu cítila blbě. Nakonec jsem však odehrála dobrý zápas. Druhý set patřil k nejlepším v sezoně a strašně mě mrzí, že jsem se nedostala do třetího," uvedla Plíšková, jež za stavu 5:3 nevyužila při podání setbol.

K ideálnímu rozpoložení na turnaji nepomohla Plíškové už úvodní prohra s Polkou Magdou Linetteovou v základní skupině. Pak nestačila ve čtyřhře s Karolínou Muchovou na americké duo Madison Keysová, Taylor Townsendová. Debl proti USA se přitom dohrával za rozhodnutého stavu.

"Určitě mi to neprospělo. Všichni se ale shodli, že bych proti Belindě měla nastoupit. Tak jsem tam šla," podotkla Plíšková. "Ne že bych se Belindy bála. Jen jsem říkala, že Katka (Siniaková) a Markéta (Vondroušová) mají lepší formu než já. Ony ale nastoupit nechtěly. Tvrdily, že na ni nestačily, i když hrály dobře, a že když předvedu top výkon, mám ze všech největší šanci. Holky se chovaly super, kapitán taky. Vycházeli jsme si vstříc, ale ten týden byl pro mě fakt náročný. Těším se na turnaje, kde budu zase sama," doplnila Plíšková.

Podle finalistky loňského Wimbledonu se projevila také absence Barbory Krejčíkové. Vítězka tří letošních grandslamů ve čtyřhře se omluvila na poslední chvíli kvůli zraněnému zápěstí. "Nikdo nečekal, že nám dá vědět na poslední chvíli. Když už byla v Londýně, mysleli jsme si, že za námi dorazí. Vím, jak je náročné dojíždět sezonu až do konce, ale stačilo by, kdyby tu byla a občas nám třeba ulehčila jedním startem. Takhle se pořád někdo musí šetřit na debla," řekla Plíšková.

Věřila také, že v případě dřívějšího oznámení mohl kapitán Petr Pála najít náhradu a odehrát turnaj v pěti hráčkách. "Třeba by mohla některá z mladých zaskočit v pátečním deblu, který vůbec nic neřešil. Takhle jsme do něj musely já i Muška (Muchová) a druhý den nás čekaly singly o semifinále. Někdy pár maličkostí leccos ovlivní," dodala dvaatřicátá hráčka světa.