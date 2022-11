Muchovou naštvala sporná situace. Rozhodčí mi zkazila pěkný úder, zlobila se Češka

Tenistku Karolínu Muchovou rozzlobila sporná situace v úvodní dvouhře semifinále Poháru Billie Jean Kingové proti Viktoriji Golubicové. I kvůli ní podlehla rodačka z Olomouce švýcarské sokyni dvakrát 4:6 a Češky nakonec prohrály celý zápas.

Šestadvacetiletá tenistka ztratila první set za 43 minut. Ve druhé sadě přišla třikrát o servis. V úvodu páté hry za stavu 2:2 se ale zlobila na rozhodčí, že jí neuznala jeden ze zahraných míčků.

"Říkala, že jsem trefila míč do země nebo co. Myslím si, že jsem míč normálně poslala přes síť, i když na video jsem se nedívala," popisovala Muchová.

"Uškodila mi, ale s tím se nedá nic dělat. Úplně mi zkazila pěkný úder," hněvala se. "A hlavně jsem mohla poprvé vést, mohla jsem se později dostat i do vedení 40:0," vypíchla česká tenistka význam okamžiku.

Uznala však, že se nedokázala dostat ke své hře. Projevil se na ní i náročný program z posledních dní, proti Golubicové udělala 24 nevynucených chyb. "Včera jsme hrály do noci debla, šla jsem pozdě spát. Den byl dlouhý, připadala jsem si trošku staženější a nepovedlo se mi hrát svou hru," posteskla si Muchová.

"Udělala jsem hodně chyb, ale ona mi k nim pomohla. Vždycky mi hodila nějaký míč pod nohy a hrála dobře. Já bohužel moc ne," krčila rameny 149. hráčka světového žebříčku.

"Byl to těžký zápas. Musím soupeřku pochválit, hrála velmi dobře," ocenila Muchová švýcarskou tenistku.

"Dostávala mě do těžkých pozic. Byla jsem trochu stažená a musela jsem to ze sebe setřást. Chtěla jsem přinést další bod, ale bohužel se mi to nepovedlo," dodala.

A protože pak neuspěla ani Karolína Plíšková proti Belindě Bencicové, sen českých tenistek o triumfu se rozplynul.