Nezastavitelná Plíšková. V Miami smetla parádním výkonem Halepovou a je ve finále

před 1 hodinou

Českou tenistku nevykolejilo ani přerušení kvůli dešti, rumunskou soupeřku vyřídila 7:5, 6:1. O trofej se Plíšková utká s Ashleigh Bartyovou. Australanka zdolala 6:3, 6:3 Anett Kontaveitovou.

Plíšková sice za stavu 2:2 jako první ztratila v úvodní sadě servis, což pak ještě jednou zopakovala, ale Halepové ho sama sebrala třikrát - klíčový brejk přišel při skóre 5:5 a rodačka z Loun už set doservírovala.

Ve druhé sadě pak přišla její smršť. Bleskově vedla 5:0 a oficiální twitterový účet WTA psal: "Plíšková je nezastavitelná."

O to, co se nedařilo Halepové, se tak pokusila příroda. Kurt začal zkrápět déšť a hráčky vyhnal do šaten. Zhruba po hodině se mohlo pokračovat a Rumunka po přerušení získala svou první hru ve druhé sadě. Na obrat však nebylo ani pomyšlení, Plíšková vzápětí při svém servisu utkání zakončila, když proměnila hned první mečbol. Druhý set trval jen 26 minut, celý zápas pak 77 minut.

"Hodně jsem bojovala a hrála víc agresivně, a to se vyplatilo," pochvalovala si Plíšková v interview na kurtu po konci střetnutí, které skončilo až hodinu po půlnoci floridského času.

"Bylo to těžké s těmi měnícími se podmínkami. Ale čekání na hotelu bylo příjemné a jsem šťastná, že jsem zase o něco zlepšila tu špatnou bilanci proti Simoně. Poprvé jsem ji dokázala porazit na tvrdém povrchu a za to jsem ráda," dodala Češka, která Halepovou porazila potřetí z celkových deseti setkání.

Ve finále se pátá nasazená Plíšková utká s Australankou Ashleigh Bartyovou, se kterou má vyrovnanou bilanci 2:2. V případě výhry se stane světovou dvojkou.

V letošní sezoně se už sedmadvacetiletá Plíšková radovala z vavřínu na lednovém turnaji v Brisbane. Turnaj v Miami by vyhrála jako první česká tenistka. V roce 1985 sice ovládla jeho první ročník Martina Navrátilová, ale tehdy už reprezentovala USA.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,314.875 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Federer (4-Švýc.) - Anderson (6-JAR) 6:0, 6:4, Shapovalov (20-Kan.) - Tiafoe (28-USA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

Ženy (dotace 9,035.428 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Halepová (2-Rum.) 7:5, 6:1, Bartyová (12-Austr.) - Kontaveitová (21-Est.) 6:3, 6:3.