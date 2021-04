Plíšková - Bartyová 0:0. Obě hráčky si v úvodu drží své podání

Skvěle obsazený WTA ve Stuttgartu se blíží do svého finále. Ve hře na německé antuce zůstalo už jen osm hráčem, které si to rozdají o prestižní titul. Dnes jsou na programu všechna čtyři čtvrtfinále. A rozhodně je na co se těšit, ve hře totiž budou i dvě české zástupkyně. Včera sice nedokázala postoupit Markéta Vondroušová, když nestačila na druhou nasazenou Simonu Halepovou. Mezi nejlepších osm však již ve středu proklouzla Petra Kvitová, kterou od 17:00 čeká duel s Elinou Svitolinovou. My se však zaměříme na první český duel dnešního programu. Karolína Plíšková v něm totiž bude čelit světové jedničce Ashleigh Bartyové z Austrálie.