Opilý Kyrgios je hitem internetu. Australan to přehnal s vínem při vysílání s Murraym

Rafael Nadal se s ním odmítl přes Instagram bavit, a tak si australský tenisový bouřlivák Nick Kyrgios střihnul live rozhovor s Britem Andym Murraym. A bylo na co koukat.

Od víkendu je úryvků ze streamu dvou hvězdných tenistů plný internet a fanoušci se baví. Kyrgios byl během něho v hodně dobré náladě a neskrýval před diváky ani před Murraym, že má docela upito.

"Během karantény se ze mě stal odborník na degustování vína. Můj zájem o něj hodně vzrostl," vtipkoval Australan a neustále upíjel ze sklenky.

"Kolik jsi těch skleniček už měl?" zeptal se Murray, který se občas neubránil smíchu, jak jeho konverzační sparingpartner vypadá.

"Hele, asi tolik, kolik si mě nechal uhrát her onehdá na Wimbledonu, takže asi šest," odpověděl pohotově Kyrgios a narážel na vzájemný duel před čtyřmi lety v Londýně, kde skotský rodák celý turnaj vyhrál.

Australan se v rozhovoru opět nevyhnul silným slovům a rýpl si do velké trojky světového tenisu. "Nechci, aby to vyznělo nějak kontroverzně, ale jsi lepší než oni. Tys můj servis zreturnoval, ale Rafa Nadal nebo Novak Djokovič to nedokázali," prohlásil Kyrgios.

A v ódě na Murrayho pokračoval. "Jsi určitě lepší než Djokovič. Ten se proti mému podání jen brání, ale tys mi vždycky dokázal poslat zpátky ještě větší ránu," řekl.

Brit se tomu ale skromně vyhýbal. "Výsledky tomu ale moc nenasvědčují, nemyslíš?" zeptal se trojnásobný grandslamový vítěz.

"Jasně, lidi vidí, že Srb vyhrál o hodně víc grandslamů. Ale moudří vědí. Djokovič mému servisu uhýbá, tys vždycky stál rovně jako svíčka," dodal Australan.

Murray využil koronavirové karantény k tomu, aby se dal po operaci kyčle na sto procent dohromady. "Myslím, že až to pomine, budu úplně v pohodě, cítím se dobře," řekl.

Po dlouhém zvažování přijal nabídku o osm let mladšího australského kolegy, aby si spolu při nejbližší příležitosti zahráli čtyřhru.

"Dobře. Ale musíš mi slíbit, že se budeš chovat slušně," upozornil Kyrgiose Murray.

Ještě před rozhovorem s britským tenistou chtěl současný 40. hráč světa živě na Instagramu mluvit s Rafaelem Nadalem. Španěl ale Kyrgiosovu nabídku vzhledem ke špatným vzájemným vztahům odmítl.