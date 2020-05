Nadal odmítl mluvit s Kyrgiosem. Naštval ho teatrální oslavou i ránou na hruď

Některé rány nezahojí ani všudypřítomná solidarita vyvolaná krizí. V době, kdy se tenisový svět spojuje, bourá bariéry a zapomíná na staré malicherné konflikty, zůstává jedna animozita stále nepřekonaná.

Rafael Nadal a Nick Kyrgios spolu na pivo nezajdou, to je letité pravidlo zpečetěné celou řadou neshod a incidentů.

Dvě tenisové hvězdy, které svou povahou snad nemohou být rozdílnější, spolu ovšem s největší pravděpodobnostní neabsolvují ani krátký živý instagramový rozhovor.

Právě takový nápad měla britská stanice BBC. Ta chtěla spojit zajímavé sportovní osobnosti a v době koronavirové pauzy stvořit vysoce třaskavý materiál.

Plánuje totiž přátelský potlach mezi nejlepšími fotbalisty světa Cristianem Ronaldem a Lionelem Messim, druhou ostře sledovanou dvojici pak měli tvořit Kyrgios s Nadalem.

Tenisté, kteří se nemusejí a cestu k sobě hledají jen velice ztuha.

"Rafo, pojďme to udělat, já jsem připraven," reagoval okamžitě australský bouřlivák, který si výrazně zlepšil renomé v lednu, kdy hrál důležitou roli v organizování pomoci své zemi stižené ničivými požáry.

Na Nadalovu reakci se čekalo dlouhé dny. A když přišla, naděje na očekávané usmíření rychle zhasly.

"Nevadí mi udělat live chat s Nickem, ale je tady velká generační mezera. Možná by pro něj bylo zábavnější udělat to s někým, kdo je bližší jeho věku i jeho životnímu stylu," vzkázal devatenáctinásobný grandslamový šampion prostřednictvím španělských médií.

Nadal tak potvrdil, že Kyrgiosovi časté výpady proti své osobě jen tak za hlavu nehodil. Australan loni v květnu v rámci NCR Tennis Podcast španělského protivníka dlouze pomlouval.

"Rafa je velice nafoukaný. Když vyhraje, je v pohodě, uzná kvalitu soupeře a rozdává pozitivitu na všechny strany. Když ho ale porazím, hned se vytasí s tím, že k němu a k celé hře nechovám dostatečný respekt."

Kyrgios dokázal Nadala přehrát třikrát z osmi vzájemných duelů. A právě po vítězství v Acapulcu, kde Španěl loni v únoru neproměnil tři mečboly, neshody mezi oběma hráči započaly.

Kyrgios štval soupeře podáním spodem i teatrálními výstupy. Po utkání šílel, pobíhal po kurtu a prstem si roloval uši, aby lépe slyšel bouřlivé ohlasy publika.

Rafa podal soupeři ruku velmi vlažně a následně komentoval: "Nick je velmi talentovaný, může vyhrávat grandslamy a být na vrcholu žebříčku. Ale prostě existuje důvod, proč je tam, kde je. Měl by ukázat více respektu."

"Nebudu to poslouchat, nic o mě neví, jsem úplně jiný než on," reagoval Kyrgios a na oplátku se opřel do Nadala za jeho prodlevy mezi výměnami. "Existují na to pravidla, ale Rafa je vždy pánem svého času," prohlásil.

Rodák z Canberry pak ještě rozvášnil fanoušky na sítích, když k jedné z fotek napsal: "Vždycky cítím krev, když hraju s tímhle týpkem," přičemž použil nejednoznačné anglické slovíčko "dude".

Další emoce přinesl Wimbledon, kde se oba hráči střetli v rámci druhého kola. Kromě obvyklých podání spodem a hádek s rozhodčím se Kyrgios pokusil soupeře nabíhajícího k síti trefit do těla dělovým forhendem. Španěl před sebe stihl na poslední chvíli přesunout raketu a pak se na Kyrgiose dlouze a zle díval.

Omluva ale nepřišla a Australan se po prohraném duelu čertil: "Proč bych se měl omlouvat? Ten fiftýn jsem získal. A ano, šel jsem po něm, chtěl jsem ho trefit."

"Ten týpek má já nevím kolik grandslamů, tolik peněz na kontě. Myslím, že dokáže přijmout ránu do hrudi," hlásil.

Nadal tehdy označil soupeřův úder za nebezpečný, ne však pro něj samotného. "Já to snesu, jsem profesionální tenista, nejde o mě. Bylo to ale nebezpečné pro čárového rozhodčího, nebezpečné pro publikum. Když napálíte míč tímhle způsobem, nikdy úplně nevíte, co se stane. Míč může letět kamkoli, může někoho trefit třeba do oka," uvažoval španělský šampion.

Vzájemné antipatie trvají dodnes. Nadal, ztělesnění soustředěnosti a profesionality, a Kyrgios, excentrický milovník tenisové show, si tedy k sobě cestu prozatím nenajdou.