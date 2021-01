Omezené vycházky, trénink jen s parťačkou. Bláznivá sezona se rozbíhá a Češky si věří

Obvykle znají přesný jízdní řád na rok dopředu, ví, kam který měsíc poletí. Teď mají tenisté a tenistky diář plný jen na příštích pár týdnů. Loňský kalendář je ale na další bláznivou sezonu dobře připravil. České hráčky už neprostupné bubliny a hygienická opatření nerozhodí, naopak. Pohání je velké ambice.

Rok 2020 připravil světovému tenisu hodně zvláštní menu. Kvůli pandemii koronaviru na pět měsíců úplně vypnul sezonu, vyhnal diváky z tribun, Roland Garros posunul z rozkvetlého jara do sychravého podzimu, zmrazil žebříčky a uzavřel celý tenisový ansámbl do bubliny.

Nekončící kolotoč testů, dlouhá samotka na hotelových pokojích i podivná hygienická opatření. To všechno loni vyvolávalo dlouhé diskuze, stížnosti, někdy i hrozby žalobami ze strany hráčů.

Ale to je pryč. Na startu sezony 2021 musí všichni tenisté počítat se vším, jsou odkázaní plánovat budoucnost jen z turnaje na turnaj.

"Nechci si stěžovat na nic. Na pravidla, na turnaje, na podmínky, že nejsou možná ideální. Mohlo by to vždycky být lepší, ale jsem ráda, že se vůbec hraje. Rodina je zdravá, můžu cestovat a dělat, co chci a co miluju," nechala se slyšet česká jednička Karolína Plíšková.

Ta si stejně jako velká část světové ženské špičky zabalila na přelomu roku věci a vyrazila do Perského zálivu, kde v Abú Zabí odehraje první turnaj. Teprve pak se vydá do Austrálie, kde v únoru startuje posunutý úvodní grandslam.

Hráčky u protinožců opět neminou přísná opatření, hned z letiště zamíří do karantény, poté budou moct trénovat, ale jen s předem domluvenými sparingpartnerkami.

Plíšková si agilního Bajina pochvaluje

"Neznám úplně přesně pravidla, ale myslím, že budeme moct ven na pět hodin a všechny plánuju využít na trénink," přiznala Plíšková. Ta se tak pro první týden tréninků domluvila s krajankou Karolínou Muchovou, poté s Chorvatkou Donnou Vekičovou či domácí Ajlou Tomljanovicovou.

Není žádným tajemstvím, že aktuální světová šestka Plíšková opět zahajuje misi za ziskem prvního grandslamu a znovu s novým trenérem v zádech. Tentokrát rozbíhá sezonu pod Němcem Saschou Bajinem.

"Jasně, je brzo soudit bez výsledků, ale dělá všechno možné, abych se cítila dobře, aby se můj tým cítil dobře, že všechno funguje. Nechci lítat v oblacích, ale vypadá to fakt dobře," pochvaluje si hlavní favoritka turnaje v Emirátech.

To česká dvojka Petra Kvitová začíná sezonu pozvolna. Nechce přepálit start a chystá se až na australskou výpravu. V březnu bude dvojnásobné wimbledonské vítězce 31 let a loni se jí vyplatilo časovat formu hlavně na velké akce. Na třech odehraných grandslamech uhrála vždy minimálně osmifinále.

"Grandslamy jsou priorita a pak budu naslouchat i svému tělu. Musím turnaje brát podle svého pocitu a rozumně," plánuje Kvitová.

Velké ambice mají před prvními zápasy další české tenistky. Karolína Muchová přes zimu doléčila trhlinku ve stehenním svalu a bude chtít potvrdit, že se v první třicítce žebříčku během loňské improvizované sezony dostatečně otrkala.

"Hlavně, aby se mi nevracelo to zranění a pak už jen hru z tréninků předvádět i v zápasech," přeje si olomoucká tenistka.

Markéta Vondroušová by zase ráda nabrala zápasový rytmus, který se jí v poslední době vyhýbal. V závěru loňské sezony to korunoval pozitivní test na koronavirus. Kvůli většímu zápřahu si tak na tento týden v Abú Zabí naordinovala i deblovou soutěž po boku Muchové.

Správné naladění českých tenisových hvězd bude důležité i proto, že je v nadcházející sezoně čeká ještě o jeden vrchol víc. A to olympijský turnaj v Tokiu.