Červenec místo jarního termínu. Turnaj žen na Spartě se posunul v kalendáři

Tenisový turnaj žen Prague Open okruhu WTA mění termín. Místo na přelomu dubna a května, kdy se hrál s výjimkou letoška od roku 2015, by se měl v areálu pražské Sparty ve Stromovce uskutečnit v půlce července.

"Turnaj Prague Open v areálu TK Sparta Praha pochopitelně bude i v letošním roce, a to v předpokládaném novém termínu od 12. do 18. července. Změna vzniká na základě naší žádosti u WTA. Cílem je vytvořit optimální podmínky pro start nejlepších českých tenistek," uvedl pro ČTK David Trunda, ředitel turnaje.

Vedení ženské tenisové organizace WTA Tour zveřejnilo kalendář do Wimbledonu. V londýnském All England Clubu by se mělo hrát od 28. června do 11. července. A právě po travnatém grandslamu by se měl pražský turnaj konat. Jeho přesný termín stejně jako akce v druhé půlce sezony zveřejní WTA později.

Prague Open je součástí okruhu WTA od roku 2015, kdy povýšilo ze seriálu ITF hraného zde od roku 2010. První vítězkou byla Karolína Plíšková, o rok později uspěla Lucie Šafářová a v roce 2018 kralovala Petra Kvitová. O sezonu dříve bojovala o titul Kristýna Plíšková a v roce 2019 další z Češek Karolína Muchová.

Letos se turnaj kvůli koronaviru na přelomu dubna a května nekonal. Na Spartě se ale turnaj WTA přeci jen hrál, v srpnu bylo do kalendáře narychlo zařazené Prague Open, které bez fanoušků vyhrála Simona Halepová z Rumunska.