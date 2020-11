Novým trenérem Plíškové se stal Bajin, bývalý kouč Williamsové či Ósakaové

Novým koučem české tenistky Karolíny Plíškové se stal Němec Sascha Bajin, který spolupracoval i se Serenou Williamsovou a k dvěma grandslamovým titulům dovedl Japonku Naomi Ósakaovou. Světová šestka Plíšková představila Bajina prostřednictvím fotografie na sociálních sítích.

Osmadvacetiletá Plíšková hledala kouče poté, co začátkem listopadu oznámila, že se rozešla s venezuelským trenérem Danielem Vallverdúem. Bajina ukázala na fotce spolu s kondičním trenérem Azuzem Simčičem, nad kterou napsala: "Team Plíšková 2021". Podle vyjádření jejího manžela a manažera Michala Hrdličky ze začátku listopadu pro deník Sport by měli s českou jedničkou pokračovat Ukrajinka Olga Savčuková a fyzioterapeut Salvador Martín.

Šestatřicetiletý Bajin býval sparingpartnerem Sereny Williamsové a spolupracoval i s Dánkou Caroline Wozniackou. Ósakaová pod jeho vedením vyhrála US Open 2018 a Australian Open 2019, po kterém se rozešli. Bajin zbytek roku trénoval Francouzku Kristinu Mladenovicovou a letos Ukrajinku Dajanu Jastremskou.

Plíšková měla v uplynulých pěti letech každý rok jiného kouče. Po sezoně 2016 odešel Jiří Vaněk k Petře Kvitové a s jeho nástupcem Davidem Kotyzou se rozešla po US Open 2017. Do srpna 2018 vydržela s Tomášem Krupou, kterého nahradila Australanka Rennae Stubbsová a od US Open se k ní přidala Španělka Conchita Martínezová.

S Australankou ukončila spolupráci loni začátkem května a s wimbledonskou vítězkou z roku 1994 Martínezovou v listopadu. O Vallverdúa, který ji vedl od loňského listopadu, se dělila se Švýcarem Stanem Wawrinkou, což byl důvod rozchodu.