Koolhof, Mektič vyhráli Turnaj mistrů a mají první společný titul

Hokejisty Sokolova po sobotním vstupu do restartované první ligy čeká znovu pauza kvůli koronaviru. Osm hráčů Baníku je v současnosti v karanténě kvůli pozitivnímu testu a tým oproti původním plánům nenastoupí v pondělí proti Litoměřicím ani ve středu proti Kolínu. Do soutěže by se měl opět zapojit v sobotu ve Frýdku-Místku.

"Z povinného předzápasového testování mělo šest hráčů pozitivní výsledek, o kterém jsme obdrželi informaci až v sobotu ráno. Tito hráči se přidali k dalším dvěma, kteří už byli v této době v karanténě. Spolu s dalšími zdravotními komplikacemi u dalších hráčů nám k zápasu celkově chybělo devět hráčů," uvedl generální manažer Baníku David Soukup na klubovém webu.

Sokolov v kombinované sestavě prohrál v Třebíči 1:3, jeho další zápasy jsou ale odloženy. "Pozitivně testovaní hráči mají nyní nařízenou karanténu, jsou bez klinických příznaků a my jsme v intenzivním jednání s Krajskou hygienickou stanicí o tom, v jakých podmínkách může nebo nemůže nadále fungovat zbytek mužstva. Vzhledem k nastalé situaci jsme nuceni odložit plánovaný pondělní zápas v Litoměřicích a rovněž i středeční zápas v Kolíně," řekl Soukup.