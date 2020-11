Je to kampaň, zlobí se Djokovič. ATP ho vyšachovala, média z něj dělají pokrytce

Tenisová současnost má dva nedotknutelné hrdiny: Rogera Federera s Rafaelem Nadalem. Pro třetího už není místo. Alespoň si to myslí Novak Djokovič. Král současného žebříčku je přesvědčen, že je světovými médii záměrně vykreslován v negativním světle.

Částečně jde o oprávněný povzdech. Každý Djokovičův přešlap se dopodrobna řeší, naopak se málo píše například o obrovských částkách, které srbský tenista pravidelně posílá organizaci UNICEF nebo chudým dětem v balkánských zemích.

Na druhou stranu, zatímco Federer s Nadalem si pečlivě budují pověst sportovních gentlemanů a vzorů za každých okolností, tedy i na kurtu nebo tiskových konferencích, u emotivnějšího Djokoviče se často projevuje horká krev.

Tu vztekle rozmlácená raketa, tu zbytečná hádka s rozhodčím, konflikt s diváky nebo novináři, a mediální obraz sedmnáctinásobného grandslamového šampiona rázem vypadá všelijak.

Jednotlivé střípky se na sebe nabalují jako sněhová koule a Djokovič najednou může mít dojem, že se stal padouchem tenisového světa.

"Už jsem na to zvyklý," prohlásil před pár dny, kdy ho naštvala některými médii dezinterpretovaná nebo přinejmenším nedostatečně vysvětlená či zkratkovitě podaná kauza jeho zamítnutého návratu do hráčské rady ATP.

Djokovič v srpnu založil novou organizaci PTPA, hájící zájmy tenistů, a odstoupil z rady, v níž byl předsedou. Alternativní nabídka ale nepřinesla kýžený efekt, proti existenci nového orgánu se postavili mimo jiné právě Federer s Nadalem nebo také Andy Murray.

Nyní se měl Djokovič vrátit do koncilu ATP, samotná tenisová asociace to ale zamítla s tím, že hráč nemůže figurovat ve dvou hráčských organizacích zároveň.

Srbovi vadilo, jak novináři o události informovali. Některé zprávy prý vůbec nezmiňovaly důležitý fakt: Djokovič se svou kandidaturou nepřišel sám, odhlasovali ji ostatní tenisté.

"Úplně to pozměnili. Napsali, že jsem vypočítavý, že by ode mě bylo pokrytecké, kdybych byl zakladatel PTPA a zároveň se vrátil do hráčské rady ATP," prohlásil rodák z Bělehradu, aniž by jmenoval konkrétní média.

"O těchto politických záležitostech za oponou píší jen výjimečně. Je pro ně důležitější napsat, že je Novak Djokovič pokrytec," dodal rozzlobeně.

"Takový útok proti mě nevedou poprvé," dodal a mluvil o dlouhodobé kampani. "Jsem zvyklý. Posiluje to můj odpor i schopnost se proti tomu obrnit. Ještě víc mě to motivuje, abych dělal to, co je správné pro náš sport a pro ostatní hráče."

Z nemožnosti návratu do hráčské rady ATP byl nicméně zklamaný.

"Byl jsem ochoten se do rady zapojit, pak ale vedení odhlasovalo, že žádný aktivní hráč nemůže kumulovat funkce. Zklamalo mě to, protože mě o tom nikdo z ATP neinformoval. Osobně jsem v tom neviděl žádný konflikt," vysvětlil.

Djokovič založil PTPA společně s Kanaďanem Vaskem Pospisilem kvůli lepší reprezentaci práv hráčů. Pod ATP podle nich nebylo možné prosadit důležité změny.

Snaha o to, aby se do nové organizace připojila většina hráčů, ale přišla vniveč. Proti Djokovičovi se postavili největší osobnosti a místo nové jednoty se tenisové pole ještě více rozdělilo.

