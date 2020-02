To, co Navrátilová, bych nikdy neudělala. Diskriminují mě, vzteká se Courtová

Jejich světonázor snad ani nemůže být rozdílnější, a tak spory mezi tenisovými legendami Margaret Courtovou a Martinou Navrátilovou logicky eskalují. Obzvláště po dramatických událostech uplynulého Australian Open.

Courtová po dalším grandslamovém selhání Sereny Williamsové stále drží historický rekord v počtu singlových grandslamových titulů. Ve své vitríně jich má čtyřiadvacet, přičemž od fenomenální sezony, ve které ovládla všechny čtyři grandslamy, letos uplynulo 50 let.

I proto letos řešili pořadatelé melbournského grandslamu poměrně schizofrenní dilema. Jak uctít výročí velkého úspěchu své národní legendy, ale zároveň tím příliš neprovokovat zástupy jejích odpůrců?

Stalo se to, co v podobných citlivých záležitostech není neobvyklé: "zlatá střední cesta" naštvala obě strany. Přestože byl ceremoniál na počest Courtové krátký a neměl téměř žádnou mediální pozornost, i tak spustil protiakci jiných tenisových osobností.

Martina Navrátilová po utkání legend vylezla k mikrofonu umpirového rozhodčího a vyzvala organizátory, aby druhý největší stadion v Melbourne - arénu Margaret Courtové - přejmenovali.

Jako už mnohokrát v minulosti rodačka z Prahy upozornila na otevřeně homofobní a rasistické názory Courtové, její slova ale k televizním divákům již nestihla doputovat. Pořadatelé přenos raději přerušili.

Navrátilová poté vysvětlovala: "Její výsledky na kurtu nikdo nezpochybňuje, i pro mě byla vzorem. Ale v naší tenisové rodině také bojujeme s předsudky a snažíme se být sportem pro každého. Když Margaret Courtová o nějaké skupině lidí tvrdí, že si nezaslouží rovné zacházení, že nejsou dobrými rodiči a nejsou dost zbožní, není to jen projev svobody slova. Takový projev šíří nenávist a zraňuje mnoho citlivých lidí."

Navrátilová navrhla, aby byl tenisový stánek pojmenován po jiné australské hvězdě Evonne Goolagongové, sedminásobné grandslamové vítězce.

Učinila tak společně s Johnem McEnroem, který již předtím ve svém pořadu na stanici Eurosport označil Courtovou za "šílenou tetu" a prosil Serenu Williamsovou, "aby už ji poslala do minulosti, kam patří".

"Jenom jedna věc je delší než seznam tenisových úspěchů Margaret Courtové. A to je seznam jejích útočných a homofobních výroků," prohlásil McEnroe.

Obě legendy pak byly australským tenisovým svazem napomenuty za porušení protokolu. Navrátilová se omluvila, že způsobila trable, ale zdůraznila, že si za důvody svého jednání stojí.

"Please win two more Grand Slams so we can leave Margaret Court and her offensive views in the past where she belongs"



John McEnroe aka the Comissioner of Tennis is back and he's got a request for @SerenaWilliams 🙏 pic.twitter.com/3TeKa8JS2B — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 26, 2020

Netrvalo dlouho a k celé záležitosti se vyjádřila i sama Courtová. Sedmasedmdesátiletá pastorka pentekostální církve, která má vlastní pořad na australském křesťanském kanálu, vystoupení Navrátilové a McEnroea ostře odsoudila.

"Nikdy bych nepřišla do jiné země a neříkala: 'Hej, měli byste změnit jméno budovy, arény nebo tenisového centra. Bez ohledu na to, co bych si myslela o dané osobě. Nikdy bych něco takového neudělala," rozohnila se ikona šedesátých a začátku sedmdesátých let. "To, co Navrátilová udělala, bylo velmi, velmi špatné," dodala.

Courtová se pustila i do australské tenisové federace. Neutěšil ji ani oslavný ceremoniál, ani fakt, že ona i šestnáct členů její rodiny dostali volný vstup na Australian Open.

"Jen na mě ukazují prstem. Snaží se mě diskriminovat ve všem, co dělám. A to je, myslím si, velmi smutné," řekla australské stanici Channel Nine.

Samotní organizátoři melbournského grandslamu deklarovali, že Courtová se všemi podmínkami své účasti předem souhlasila. Včetně toho, že nebude mít příležitost promluvit přímo na centrálním kurtu.

Pořadatelé tím vyjádřili nesouhlas s jejími výroky o homosexualitě a manželství gayů a leseb.

"Stále platí, že uznáváme její tenisové úspěchy, i když její názory se neslučují s našimi hodnotami rovnosti, různorodosti a inkluze," uvedla organizace.

Courtová v minulosti prohlásila o Navrátilové a dalších lesbicky či bisexuálně orientovaných hráčkách, že "ničí tenis a dávají špatný příklad mladým". V roce 1994 se při projevu v australském parlamentu proslavila zvoláním: "Homosexualita je ohavnost, pánové! Potraty jsou ohavnost, pánové!"

O transgender dětech a LBGTIQ mluvila jako o "díle ďáblově" a vyjádřila smutek z toho, že se děti musí setkávat s homosexuály.

Courtová několikrát způsobila skandál i na poli rasismu. Třeba když se nechala slyšet, že měla Jižní Afrika během apartheidu "rasovou otázku vyřešenou lépe než my".