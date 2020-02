Jsem bojovnice i mimo kurt, zjistila laureátka Kvitová. Chce inspirovat

Svými výsledky s tenisovou raketou se Petra Kvitová už dávno zapsala do dějin. Čerstvá laureátka Ceny Věry Čáslavské za mimořádné zásluhy žen ve sportu by si přála, aby byla jednou vnímána jako čestná a udatná.

"Chtěla bych inspirovat postojem fair play a být vnímána jako bojovnice, která si myslím, že jsem, a zjistila jsem to i mimo kurt. Byla bych ráda, kdyby si lidi jednou pamatovali, že jsem nikdy nic nevzdávala," řekla Kvitová novinářům.

Už nyní je ale jasné, že její přání bude naplněno. Důkazem budiž, že už osmkrát dostala na okruhu WTA od hráček cenu Karen Krantzckeové za fair play a příkladné vystupování na kurtu i mimo něj. A za bojovnost se jí přezdívá Lvice.

"Vždycky, když vás vidím, napadnou mě dvě slova. Prvním je noblesa a druhé používala právě Věra Čáslavská, a to je kuráž," poklonila se Kvitové při ceremoniálu Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu.

Devětadvacetiletá Kvitová děkovala za své vlastnosti rodičům. "Jak mě i mé dva bratry vychovávali, tak to máme v krvi. Všichni jsme bojovníci na sportovištích, v práci, ale i v soukromém životě," pronesla dvojnásobná vítězka Wimbledonu.

V osobním životě v sobě objevila bojovnici až časem. Především po vážném zranění prstů levé ruky, v které drží raketu, z přepadení v prosinci 2016. Ač měla podle lékařů jen malou naději na návrat, už za půl roku znovu hrála. "Jsem ráda, že mi to pan doktor řekl až potom," usmívala se někdejší světová dvojka.

Na půdě Českého olympijského výboru se vzpomínalo i na její bronzový úspěch na hrách v Riu de Janeiro. Před čtyřmi lety ukázala velkou bojovnost, jelikož předtím nehrála moc dobře. "Prala jsem se sama se sebou, ale vždycky to je o boji. Vždycky to někdy přijde a bez boje se daleko v turnaji nedá dostat," řekla.

Přidat případně další cenný kov z turnaje pod pěti kruhy by mohla v létě v Tokiu. "Musím se tam nejdřív kvalifikovat," usmála se jedenáctá hráčka světa. Pokud se ale nezraní, mezi čtveřici Češek by se měla vejít. "Medailové sny jsou naplněny, tak uvidíme, jak to případně dopadne, ale hodně se těším," řekla Kvitová.

V letošní sezoně má nového kondičního kouče Slováka Ivana Trebatického. Její realizační tým doplnil i Němec Florian Zitzelsberger a poprvé tak má osobního fyzioterapeuta. "Zabírá to trošku víc času a nejsem na to úplně zvyklá, ale sedne si to a bude to fajn. Zatím jsem zdravá a to je nejdůležitější," zaklepala tenistka.

Po čtvrtfinále na grandslamovém Australian Open stráví týden doma a vyrazí na další štaci, příští týden do Petrohradu. Pak má v plánu Dauhá, v březnu americké akce v Indian Wells a Miami a duben začne finálovým turnajem Fed Cupu.

"Do Budapešti je to kousek a věřím, že přijdou čeští fanoušci, protože s nimi je to vždycky snazší. Doma už se moc v novém formátu neukážeme," doufá Kvitová, že od 14. do 19. dubna dorazí do maďarské metropole co nejvíc příznivců.