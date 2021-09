Neprofesionální Krejčíková, nebo výmluvy Muguruzaové? Češka rozdělila svět tenisu

Barbora Krejčíková v roce 2021 nepřestává udivovat tenisovou planetu. Hráčka, která před rokem nebyla ani v první stovce žebříčku, postoupila při své premiéře na US Open už do čtvrtfinále. Dramatická osmifinálová bitva s Garbině Muguruzaovou ale měla kontroverzní konec a proti české tenistce se obrátilo i newyorské publikum.

Letošní dění ve Flushing Meadows provází vášnivé diskuse o tom, zda hráči nezneužívají povolené přestávky mezi sety a pauzy na ošetření k čistě taktickým důvodům. Své si s veřejným míněním a nepřízní publika užil Řek Stefanos Tsitsipas, než jej ve třetím kole vyřadil osmnáctiletý španělský supertalent Carlos Alcaraz.

Už v souvislosti s případem mužské světové trojky se zhusta zmiňovalo i jméno Barbory Krejčíkové.

Pětadvacetiletá Češka při svém letošním explozivním výstupu mezi světovou špičku častokrát iritovala soupeřky právě dlouhými pauzami na toaletu či převléknutí. Například během vítězného French Open dokázala strávit v útrobách stadionu klidně i jedenáct minut.

Pondělní newyorské osmifinále, které bylo do stavu 6:3, 4:0 naprosto jednoznačnou záležitostí, tenhle příběh poslalo na další úroveň.

Krejčíkovou začala trápit nevolnost a slibný náskok ztratila. Po pěti prohraných hrách v řadě čelila třem setbolům, dokázala je ale vymazat a dovést druhé dějství do tie-breaku. V souladu s pravidly ještě předtím využila "medical time out". Odešla s lékařem a fyzioterapeutkou do šatny, kde strávila osm minut.

Muguruzaovou to rozhodilo a rozčílilo, přičemž na její straně bylo i publikum v aréně Arthura Ashe. Krejčíková využívala veškerý čas mezi výměnami, aby si oddechla, Španělka naopak chtěla rychle hrát.

Vznikaly proto takovéto situace:

Muguruza and team not happy as Krejcikova slowly goes to her towel while she is ready.#USOpen pic.twitter.com/XSMS2wcdzj — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 6, 2021

Po zápase dvojnásobná grandslamová šampionka u sítě nepřijala omluvu Krejčíkové a nařkla ji z neprofesionálního chování. Na následné tiskové konferenci už ale rodačka z Venezuely nechtěla emoce více rozdmýchávat.

"Nechci o tom mluvit. Je to na vás, jak tu situaci posoudíte," uvedla. "Mezi hráčkami jsou zavedené nějaké způsoby, jak se chovat v určitých momentech. Prostě jsem z toho v závěru zápasu nebyla šťastná," vysvětlila Muguruzaová.

Krejčíkovou museli odvádět z kurtu, nepřišla ani mezi novináře.

"Na konci utkání jsem se trápila a je mi opravdu špatně. Nevím, co se stalo, ale nemohla jsem dýchat. Měla jsem závrať a celý svět se točil. Nikdy se mi to nestalo," vzkázala.

Podání rukou a odchod Krejčíkové z arény:

Krejcikova needed help in walking off the court. #usopen pic.twitter.com/1A1vdIvKrY — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 6, 2021

Sociální sítě zaplavily pře fanoušků. Od jedné skupiny to Krejčíková schytává, je obviňována z opakované snahy dostat soupeřky v důležitých okamžicích z tempa, zpochybňovány jsou i samotné zdravotní problémy české tenistky.

Její zastánci zase poukazují na to, že žádná přestávka, ani medical time out, by neměl poraženým sloužit jako výmluva.

Zápas se stále odehrává na dvorci, přestávky jsou pro obě protagonistky stejně dlouhé a Muguruzaová prostě na kurtu na Krejčíkovou nakonec nestačila. Podobně jako ona se ostatně nechal rozhodit Andy Murray v prvním kole proti Tsitsipasovi. Více protestoval, méně se soustředil. Prohrál a vinu sváděl na "ztrátu koncentrace" a "vychladnutí".

"Místo protestů si Andy možná mohl během přestávky raději zkusit pár servisů," glosovala situaci někdejší světová jednička Mats Wilander. Na povolených pauzách nevidí nic špatného. "Všichni top hráči někdy využívají pravidla, ne nijak záměrně, ale starají se o svůj byznys, jsou naplno v zápase," prohlásil expert stanice Eurosport.

Po duelu mezi Krejčíkovou a Muguruzaovou také rezonoval fakt, že se více řešilo ošetřování české tenistky, než zápasová komunikace Španělky s trenérkou Conchitou Martínezovou, která je na rozdíl od zdravotního time-outu zakázaná.

O Krejčíkové se každopádně mluví stále víc, třeba tak začne být po kontroverzním osmifinále více "zajímavá". Na nasazení na největší kurty na grandslamech pravidelně dlouho čeká.

"Prostě jsou tady jiné holky, kterým se dává přednost a které jsou zajímavější pro televizi. Já zatím tak zajímavá nejsem. Mám velké odhodlání to udělat, makat do té doby, než budu hrát na velkých kurtech já," prohlásila v úvodu US Open.

Ve čtvrtfinále proti světové dvojce Aryně Sabalenkové z Běloruska na ni už budou zcela jistě upřeny zraky celého tenisového světa.