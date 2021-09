Krejčíková čelila slovnímu výpadu soupeřky. Je mi opravdu špatně, hájila se vítězka

Tenistka Barbora Krejčíková si podruhé v kariéře i v sezoně zahraje grandslamové čtvrtfinále. Letošní vítězka Rolad Garros i přes zdravotní problémy v koncovce porazila v New Yorku Španělku Garbiňe Muguruzaovou 6:3 a 7:6 v osmifinále US Open, které na dvorci Arthura Ashe skončilo po jedné hodině v noci amerického času.

Krejčíková vletěla do zápasu jako vítr, získala dvanáct fiftýnů v řadě a vedla 3:0. Šokovaná Španělka se ale otřepala, ukázala svoji zarputilost a srovnala. Češka však dlouhými míči, šikovným mixováním úderů nutila soupeřku chybovat a po sedmi gamech v řadě vedla 6:3 a 4:0.

"Začala jsem výborně a hrála dobrý tenis, což bylo důležité. V prvním setu bylo hodně brejků a byla jsem ráda, že jsem ho získala. Zničehonic jsem vedla ve druhém 4:0, ale pak se to začalo komplikovat. Garbiňe začala hrát líp, ale to jsem očekávala," rekapitulovala Krejčíková.

Muguruzaová přidala na agresivitě a dostávala Krejčíkovou pod tlak. Ta za stavu 4:2 při podání Španělky vedla 40:0, ale ani jeden brejkbol nevyužila a najednou prohrávala v setu 4:5.

Desátou hru začala pětadvacetiletá Krejčíková dvěma dvojchybami, ale dokázala postupně odvrátit tři setboly, ten třetí svým desátým esem v utkání. Už předtím si na lavičce prohmatávala levou stranu břicha a za stavu 5:6 si vyžádala ošetření. Na osm minut odešla s lékařem a fyzioterapeutkou do šatny a po návratu srovnala čistou hrou na 6:6.

Bylo vidět, že ztěžka dýchá a maximálně využívala času, aby si oddechla, což se Španělce ani trochu nelíbilo. Úvod tie-breaku zahrála Krejčíková bezchybně, vedla 3:0, 4:1 a 5:2, a přestože se rivalka ještě přiblížila na rozdíl jediného bodu, Češka koncovku zvládla. Při prvním mečbolu poslala Muguruzaová return do autu a vítězka jen zvedla unaveně ruku nad hlavu.

U sítě se snažila Muguruzaové, jež se po jednom "prasátku" soupeřce ani neomluvila, jak velí tenisové zvyklosti, situaci vysvětlit, ale naštvaná Španělka jen zakroutila hlavou. "Tak neprofesionální," napadla slovně přemožitelku.

Krejčíková pak seděla dlouho na lavičce s hlavou v dlaních a trenér Aleš Kartus ji starostlivě sledoval z ochozů. Lékař a fyzioterapeutka ji zvedli a doprovodili do šatny.

"Na konci utkání jsem se trápila a je mi opravdu špatně," vzkázala Krejčíková médiím. "Nevím, co se stalo, ale nemohla jsem dýchat. Měla jsem závrať a celý svět se točil. Nikdy se mi to nestalo," hájila se.

Tenistka z Ivančic prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo žebříčku. Pokud bude v pořádku, měla by o semifinále hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Španělský mladík září

Osmnáctiletý španělský tenista Carlos Alcaraz se stal nejmladším čtvrtfinalistou US Open od roku 1988. Ve čtvrtém kole newyorského grandslamu porazil 5:7, 6:1, 5:7, 6:2 a 6:0 Němce Petera Gojowczyka.

Alcaraz navázal na předchozí rovněž pětisetové vítězství nad světovou trojkou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka a ve věku 18 let a čtyř měsíců o osm dní překonal Andreho Agassiho, jenž v roce 1988 došel až do semifinále.

"Mám obrovskou radost, že jsem na grandslamu poprvé postoupil do druhého týdne. Tohle je splněný sen," rozplýval se Alcaraz. "Pětisetové zápasy jsou ale ohromně náročné," přidal 55. hráč světa.

"Po úvodních setech jsem si myslel, že jsem na konci s fyzickými i psychickými silami. Hrozně moc mi tam pomohli fanoušci. Cítil jsem jejich energii, bez nich bych to nedokázal," uvedl.

O postup do semifinále si Alcaraz zahraje s Felixem Augerem-Aliassimem z Kanady. Patnáctý hráč světového žebříčku si v osmifinále poradil 4:6, 6:2, 7:6 a 6:4 s domácím Francesem Tiafoem.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo: Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo: Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Dijasová, Gračevová (Kaz./Rus.) 7:5, 6:2.

Muži:

Dvouhra - 4. kolo: Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4, Alcaraz (Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.