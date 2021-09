Slavná výhra Krejčíkové vykoupená bolestí. Španělská hvězda jí u sítě vynadala

Hned při své premiéře v hlavní soutěži na US Open se Barbora Krejčíková bez ztráty jediného setu probojovala do čtvrtfinále. Česká tenistka potvrdila příslušnost k nejužší světové špičce a v dramatickém duelu na stadionu Arthura Ashe v New Yorku přehrála Španělku Garbiñe Muguruzaovou. Podívejte se na fotografie.