Někdo vynáší informace, zlobí se Djokovič. Místo obhajoby řeší rozpad hráčské rady

před 24 minutami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Měl by se soustředit výhradně na obhajobu wimbledonského titulu, hlavu mu ale zaměstnává fatální politická krize. Světový hráč číslo jedna Novak Djokovič sklízí hořké plody toho, jak se jím vedená hráčská rada kontroverzně zbavila šéfa ATP Chrise Kermodeho. Teď jí neshody rozežraly zevnitř.

Napětí dramaticky eskalovalo v pátek večer. Desetičlenná rada se v Londýně kráce před startem Wimbledonu sešla k jednání, za zavřenými dvřemi pak nečekaně strávila úmorných sedm hodin. Přesto nevyřešila vůbec nic. Naopak. Čtyři členové rady se krátce po skončení mítinku vzdali svých funkcí.

Djokovičovi na rozloučenou zamávali Nizozemec Robin Haase, Brit Jamie Murray, Ukrajinec Andrej Stachovskij i zástupce trenérů, bývalý venezuelský kouč Tomáše Berdycha Dani Vallverdu.

"Byl to neproduktivní rok, navzdory tomu, že to stálo spoustu času. Cítím, že už dál nemůžu reprezentovat hráče tak, jak bych chtěl. Nejsme na takové úrovni, abychom posunuli tenis dopředu," vzkázal frustrovaný Haase.

Poslední kapkou vleklých sporů byla volba chybějícího člena rady ATP. Tu na začátku května opustil někdejší americký tenista Justin Gimelstob poté, co byl odsouzen za zbití kamaráda. Hráčská rada měla na výběr mezi Nicolasem Lapenttim a Wellerem Evansem. Před šesti týdny v Římě i tentokrát v Londýně ovšem volba skončila patem.

A tak rozhodl výše postavený ATP Board složený z funkcionářů, kteří dali přednost Evansovi. Muži, který je pro mnohé jen loutkou odcházejícího Gimelstoba.

"Už nevěřím, že mé zapojení do hráčské rady bude mít nějaký vliv na naši budoucnost. Záležitosti, které vyjdou časem na povrch, naše struktury úplně zdiskreditují. Je smutné vidět ty osobní pomsty a obrovské rozkoly v radě," napsal na sociální sítě Stachovskij.

Haase ještě dodal: "Loni jsem byl 44. na světě, teď jsem v osmé desítce. Stojí mě to moc času a nervů, musím myslet na sebe."

Politická krize přichází rychle a nečekaně, v nevhodný moment. Prezidenta rozpadlé hráčské rady Novaka Djokoviče dnes čeká první ze sedmi kroků k obhajobě wimbledonského titulu. Na centrálním dvorci nastoupí odpoledne proti Němci Philippu Kohlschreiberovi.

Místo koncentrace na samotný tenis ale musí vysvětlovat, co vlastně vedlo k tak zásadnímu rozkolu. Což se mu příliš nedaří. Srb zastává názor, že by se o tom, co se v radě řeší, veřejnost vůbec neměla dozvídat.

"Myslím si, že v jakémkoli odvětví je sedmihodinový mítink neakceptovatelný, protože je neefektivní. Očividně to něco vypovídá o nedostatku naší efektivity," prohlásil Djokovič na úvod.

Pak už se ale zaměřil na nežádoucí úniky informací.

"Je to jedna ze spouští krize. V posledních deseti měsících toho uniklo hrozně moc. Měli jsme tak čtyři nebo pět opravdu zásadních úniků doslova z každého setkání," kroutila hlavou světová jednička, která se dříve v tomto roce dostala do sporu s dalšími velikány, Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

Těm se nelíbilo, že s nimi nekonzultoval svou nakonec úspěšnou snahu již znovu nezvolit do čela ATP Brita Kermodeho, na jehož Federer, Nadal, i další světové hvězdy nedaly dopustit.

"Nejsem politik, jsem sportovec. Všichni jsme sportovci a snažíme se učit, jak zlepšovat náš sport a zastupovat hráče," řekl Djokovič, když vysvětloval, proč se přes velké problémy rozhodl v roli prezidenta rady setrvat.

"Zvažoval jsem, jestli nemám funkci položit taky. Můj tým to po mně chtěl, abych byl upřímný," smál se Djokovič. "Ale něco mi říká, že mám zůstat. Cítím, že jsme na počátku velké změny. Pro celou skupinu je důležité, aby mezi sebou měli opravdu top hráče. Možná to jde proti mému volnému času, proti samotnému mému tenisu, ale cítím, že jde o jakési větší dobro," vysvětlil svůj postoj.

Patnátinásobný grandslamový šampion pak ještě na tiskové konferenci dostal doplňující dotaz, proč ho tak rozčilují právě úniky informací.

"Protože to ohrožuje důvěru v samotné skupině. Když někdo uvolní informaci o tom, kdo jak volí, potom nevím, jaký je smysl snažit se být součástí systému. To už můžeme rovnou zapnout kamery a vysílat veřejně všechno, o čem mluvíme. Takhle to ale nefunguje," vysvětloval Djokovič.

"Nemám co skrývat, ale je to něco, co nám brání budovat důvěru. Nemělo by se to dostávat ven. Očividně tu máme někoho, kdo informace pouští. Nevím, kdo to je a nejspíš to nikdy nezjistíme. Ale pro mnoho hráčů je to velké zklamání," uzavřel dvaatřicetiletý hráč.