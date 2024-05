Švancara: Trenér Lerch naznačil, že se Bohemka na duel vykašlala. To by si nedovolila

"Boj o záchranu bude zajímavý do posledního kola. Žádný z ohrožených týmů nemá ani oslnivou, ale ani katastrofální formu," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

V základní části Plzeň dvakrát Slavii porazila, jsou to jediné porážky pražského klubu v soutěži, teď se dočkal proti nepříjemnému protivníkovi vítězství.

Na Viktorku byla Slavia dobře nachystaná, zápas měl švih, přišly krásné góly. Po dvou porážkách je to pro zadostiučinění, že se jí konečně povedlo vyhrát.

Slávisté si po utkání posteskli, že jim ´přáteláky´ jdou. Naznačili tím, že už nevěří, že by ještě jejich tým mohl dobýt titul. Ale dokud není ještě něco definitivní, musí se bojovat. I když nevím, co by se mělo stát, aby Sparta o něj přišla. Podle mého vyhraje už teď v Boleslavi a bude hotovo.

Ale i bez toho, že je ve hře ještě titul, je přece o co hrát. Jsou to ligové body, vítězství, prémie, posílení pozice v týmu. A také nominace na Euro. Touha ukázat se, předvést se reprezentačnímu trenérovi, že mám formu a vyplatí se mne na šampionát povolat.

Celkem šest a půl minuty trvalo, než VAR prozkoumal zákrok v pokutovém území, jestli nebude kopat Plzeň penaltu. Na vině byly technické problémy. Nám divákům to příliš nevadí, počkáme si, jen ať není nějaká křivda. Jinak jsou na tom hráči, kteří vypadnou z tempa, pro ně je to hodně nepříjemné.

Ale nakonec se ukázalo, že k faulu nedošlo, penalta byla správně odvolána. To je pro fotbal dobře. A jestli se objevily technické potíže, tak je třeba zapracovat, aby se odstranily a utkání délkou zkoumání nepoškozovaly.

Po devíti zápasech vyhrálo Slovácko, naposledy se mu to podařilo ve 23. kole v základní části v Karviné. Neřekl bych, že zabralo, to je silné slovo, ale znovu důrazně promluvilo do boje o účast v Evropě, takže by mohla být sezona aspoň zčásti zachráněná. Nemyslím si, že by hrálo před tím vysloveně špatně, ale dostávalo hodně zbytečné góly, ty mužstvo srážely. Teď Slovácko udrželo čisté konto, což se mu shodou okolností podařilo před tím právě v Mladé Boleslavi v polovině února.

Petr Švancara Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Bývalý ligový útočník. Narodil se 5. listopadu 1977.

Jeden z největších talentů českého fotbalu počátku 21. století. V nejvyšší soutěži nastupoval za devět různých klubů. Vychovala ho Zbrojovka Brno, odkud přestoupil do pražské Slavie. Góly dával i za Viktorii Žižkov nebo Slovácko, v zahraničí za Slovan Bratislava.

V české první lize odehrál 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Až do posledního kola bude zajímavý boj o záchranu. Nikdo nechce sestoupit. Druhá liga nikoho moc nebaví, víme to v Brně z vlastní zkušenosti, už se v ní plácáme druhým rokem. Proto taková snaha se tomu vyhnout. Žádný z ohrožených týmů nemá oslnivou formu, ale ani tragickou, záležet bude na každé maličkosti.

Zlín potřeboval doma porazit Budějovice, vyšla z toho remíza, která mu moc nepomohla. Hrál však delší dobu v početním oslabení, takže z tohoto pohledu se bod může jevit jako dobrý. Oceňuji, že zlínští fotbalisté i o deseti šli za vítězstvím. To je jenom důkaz, že nikdo nechce spadnout.

Karviné se vyhrát povedlo, když otočila stav na Bohemce. Opakoval bych se - nikdo nechce sestoupit. Českobudějovický trenér Jirka Lerch prohlásil, že ho to nepřekvapilo, čímž naznačil, že se na to Bohemians vykašlali. To bych se neodvážil tvrdit. Naštvali hodně své fanoušky, kterých chodí hodně a mužstvo povzbuzují, a budou se je muset zase udobřit.

Jestliže jsem přesvědčen, že o titulu už je rozhodnuto, tak v boji o záchranu každý další zápas bude nesmírně důležitý pro všechny, kteří jsou v něm namočení.