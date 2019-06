Kvitová je připravená vzdát po prvním míči. Stačí nám, když to přežije, říká trenér

před 3 hodinami

Londýn (od našeho zpravodaje) - Petra Kvitová půjde na Wimbledonu do rizika. Přípravu na londýnský grandslam, na němž se po složitých konzultacích s lékaři rozhodla startovat i přes nevyzpytatelné problémy s levým předloktím, ještě zkomplikovalo nachlazení. Místo zatěžkávácích zkoušek sotva zahojené ruky Češka proležela dva dny v posteli.

"Příprava je to tragická, co si budeme povídat. Prostě hodně zajímavý Wimbledon," vyprávěla Kvitová v All England Clubu zastřeným hlasem jasně vypovídajícím o tom, jak se cítí.

"Já prostě nemůžu mít jen jeden problém. Jsem v pohodě, už to beru, že mě někdo trestá. Je to k smíchu, ale jenom občas," hlásila českým novinářům s rozpačitým úsměvem.

Za sebou měla první ostřejší trénink, na kterém už musela zkusit naplno zatížit poškozené předloktí. Ruka vydržela. Co se ale může stát během soutěžního zápasu, si raději nechce nikdo představovat.

"Všichni se bojí, co to udělá. Zátěž bude najednou hrozně veliká. Utěšuje mě, že mám rýmu a kašel, odvádí to myšlenky od té ruky," snažila se Kvitová brát situaci s humorem. Její kouč Jiří Vaněk už byl vážnější: "Vůbec nevíme, co se s tím může dít. Hlavně, aby zůstala zdravá, protože se toho všichni trochu bojíme. Budeme rádi, když ten zápas přežije."

Kvitová už byla smířená, že na Wimbledonu vůbec nenastoupí. Možnost startovat v prvním kole, které odehraje v úterý proti Tunisane Ons Džabúrové, bere jako bonus. Lékaři na poslední chvíli dali jejímu snu zelenou.

"Péťa všechno podřídila tomu, že si tady zahraje. Slíbili jsme doktorům Kolářovi a Kebrlemu, že tenis do poslední chvílie hrát nebudeme. Prostě to půjde zkusit z voleje a uvidí se. Připravená není," vysvětlil její trenér Jiří Vaněk.

Bezmála měsíc nedržela šampionka Wimbledonu z let 2011 a 2014 raketu v ruce. Teď dostávají svaly zabrat. "Přímo to místo mě nebolí, ale bolí mě všechno okolo, což je dost nepříjemné."

Ani doktoři nedokáží říct, co by se stalo, kdyby se poškozený úpon přetrhnul. S podobným zraněním se nikdy nesetkali. Podle magnetické rezonance není zraněné místo stoprocentně zahojené. Reálně tak hrozí, že česká hvězda svůj první zápas vůbec nedohraje.

"Jakmile ucítí ostrou bolest, píchnutí, musí okamžitě skončit," podotkl Vaněk. "Pokud to zabolí při prvním míči, jsem připravená hned skrečovat," doplnila smutně.

O tom, že by šlo jen o startovné, nemůže být řeč. Wimbledon už druhým rokem praktikuje pravidlo, podle něhož tenista, který v prvním kole skrečuje zápas, dostane pokutu až do výše celé vydělané odměny.

Do podobného rizika by Kvitová vůbec nešla, pokud by se nejednalo o trávu a milovaný Wimbledon.

"Kdyby to bylo na antuce nebo na hardu, tak bychom asi vůbec nehráli. Tady to člověk hraje víceméně rovně, není tam tolik rotací toho předloktí. I tak je to na zkoušku," řekl Vaněk.

Kvitová má výhodu, že si na trávu extrémně rychle zvyká. Na antuce by to takhle narychlo nešlo v žádném případě.

Přesto zažívá v zelenou barvou hýřícím All England Clubu zvláštní rozporuplné pocity: "Připadám si tady trochu jako na návštěvě. Jako že sem nepatřím. Ale je hezké tu být."