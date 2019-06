Přísný los Wimbledonu pro Kvitovou, v prvním kole ji čeká nová kometa z Eastbourne

před 1 hodinou

Hodně těžká práce hned od prvního kola čeká na českou tenistku Petru Kvitovou na turnaji ve Wimbledonu. Páteční los rozhodl o tom, že se v prvním kole utká s Tunisankou Ons Džabúrovou, která tento týden v Eastbourne došla až do semifinále, z kterého ale předem odstoupila. V druhém kole by Češka mohla potkat další těžkou soupeřku Francouzku Kristinu Mladenovicovou.

Karolína Plíšková, která si loni postupem do osmifinále vylepšila wimbledonské maximum, se v prvním kole utká s Ču Lin z Číny. V osmifinále by se mohla utkat s Vondroušovou, která začne proti Madison Brengleové z USA. Vondroušová může ve druhém kole narazit na jinou krajanku Karolínu Muchovou.

"Každý turnaj je otevřený, což je na jednu stranu dobré, ale na druhou stranu to zvyšuje tlak, protože vím, že můžu vyhrát. Snad to jednou dokážu," řekla Wimbledon Channelu Plíšková, která touží po prvním grandslamovém vavřínu.

Kvitová hrála naposledy v první půlce května v Římě. Po zranění z Paříže vzala raketu do ruky poprvé v úterý v Londýně. Pokud se rozhodne nastoupit, bude hrát v 1. kole s Ons Džabúrovou z Tunisu, které se dařilo na trávě v Eastbourne, ale dnes tam kvůli zranění kotníku nenastoupila do semifinále.

Kristýna Plíšková se utká se Slovinkou Kajou Juvanovou a ve 2. kole případně se Serenou Williamsovou z USA. Barboře Strýcové přisoudil los Lesju Curenkovou z Ukrajiny, Kateřině Siniakové Jekatěrinu Alexandrovovou z Ruska, Marii Bouzkové Němku Monu Barthelovou a kvalifikantce Tereze Martincové Číňanku Wang Ja-fan.

Tomáš Berdych se při návratu na turnaje po zranění zad utká v prvním kole s Američanem Taylorem Fritzem. Třiatřicetiletý český tenista vloni Wimbledon vynechal, letos hrál naposledy začátkem března na betonech v Indian Wells. Jiří Veselý se po zvládnuté kvalifikaci utká s šestým nasazeným Alexanderem Zverevem z Německa.

Favoritkou ženské dvouhry je čerstvá světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová, vítězka antukového Roland Garros. Vyhrát v Paříži a v Londýně v jednom roce naposledy dokázala Serena Williamsová před čtyřmi lety.

"Byl by to heroický výkon, kdyby vyhrála Wimbledon, ale má na to hru. Je atletická a variabilní," řekla legendární Američanka Chris Evertová.

Titul obhajují Němka Angelique Kerberová, která začne proti krajance Tatjaně Mariaové, a Novak Djokovič. Srba čeká Philipp Kohlschreiber z Německa, v semifinále může hrát v repríze loňského finále s Kevinem Andersonem z JAR.

V semifinále může dojít na souboj osminásobného vítěze turnaje Švýcara Rogera Federera s Rafaelem Nadalem. Španělského krále antukového Roland Garros může ve druhém kole prověřit nebezpečný Australan Nick Kyrgios.

Novinkou Wimbledonu je, že i kurt číslo jedna má zatahovací střechu a za stavu 12:12 v rozhodujícím setu ve všech kategoriích přijde na řadu tie-break.

Celková dotace Wimbledonu pro letošek stoupla na 38 milionů liber (asi 1,13 miliardy korun). Vítězové dvouhry si z nejprestižnějšího grandslamu odvezou 2,35 milionu (zhruba 70 milionů korun), o sto tisíc liber více než loni.