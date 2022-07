Havlíčková přihlížela kolapsu sběrače, sama tlak zvládá. Teď vyhlíží životní bitvu

Měsíc a půl od triumfu na juniorském grandslamu má první výhru i na okruhu WTA. Lucie Havlíčková přehrála v prvním kole Livesport Prague Open krajanku Barboru Palicovou. Česká tenistka po úspěchu na Roland Garros dostává marketingové nabídky i divoké karty. Chce si ale vyšlapat vlastní cestu.

V sedmnácti letech má Havlíčková na kontě první výhru na okruhu WTA a bleskově tak šplhá dospělým žebříčkem. Ziskem minimálně třiceti bodů se posunula už na hranu šesté stovky, tedy téměř o dvě stě míst.

Navíc ukázala i silnou hlavu, neproměnila dva mečboly za stavu 5:4 v druhé sadě a přesto pak v tiebreaku utkání definitivně dotáhla k vítězství.

"Výhra na Roland Garros mi dodala hodně sebevědomí a pomáhá mi v těžkých momentech, že si člověk vzpomene na to, co tam zahrál a dokázal. I dnes jsem si kolikrát říkala, že jsem zvládla i horší stavy," přiznala.

V gemu, kdy tenistka z pražské Sparty zahodila mečboly, kolaboval z horkého počasí jeden z podavačů míčků. Malý klučina našel oporu v jednom z čárových rozhodčích a na chvíli se musel posadit a pořádně napít, aby byl schopen odejít z kurtu po svých.

"Šla jsem na return a najednou rozhodčí zastavovala hru, otočila jsem se a sběrač tam seděl schoulený do klubíčka a vypadal, že mu je špatně. Asi jak na něj svítilo sluníčko, dostal úpal. Snad bude v pořádku," doufá tenistka.

Sama si pochvaluje, jak je fyzicky připravená, však se o její tělo stará Marek Všetíček, který v minulosti připravoval Radka Štěpánka, Petra Kordu či Karolínu Plíškovou.

"Kondici děláme hodně a pomáhá to. Je to potřeba, abych takové zápasy vydržela a nekolabovala. Zatím to vypadá, že jsem dobře fyzicky připravená na to, abych přechod k dospělým zvládla."

Zatímco její předchůdkyně na trůnu pro nejlepší juniorku z pařížské antuky Linda Nosková si divoké karty do velkých turnajů neužívá, Havlíčková hned pocítila, jaké to je ušetřit si práci na menších turnajích a kvalifikacích a za jedinou výhru připočíst pořádný balík bodů.

" Tím, že jsem tady domácí, dostala jsem volnou kartu a příští týden jsem ji dostala na turnaj ITF 100, což je také větší turnaj, než na jaký bych se se svým žebříčkem dostala. Mám dvě volné karty, ale pak už si budu muset cestu vyšlapat sama," uvedla.

Grandslamový úspěch jí pomohl i po marketingové stránce. "Ví o mně víc lidí, nabídky přichází, ale člověk se z toho nesmí zbláznit a furt musí zůstat v tom svém a nebrat vše, co přijde."

Šanci se ukázat by mohla dostat hned v příštím zápase. Do druhého kola by mohla dostat hodně atraktivní soupeřku. Nasazenou jedničku a světovou dvojku Estonku Anett Kontaveitovou.

"Byla by to velká výzva. Bylo by neskutečné si s ní zahrát, kde jinde potkám druhou hráčku světa než tady. Doufám, že vyhraje a zahrajem si," říká.