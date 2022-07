Dva roky nás terorizují, jako bychom měli svrab. Naštvala se i Djokovičova žena

Srbský tenista Novak Djokovič je v názoru na očkování proti covidu striktní, i když kvůli svému postoji přichází o důležité turnaje. To z něj ale podle jeho trenéra Gorana Ivaniševiče nedělá lídra antivaxerského hnutí. "Neříká ostatním, že očkování je špatné. Učinil rozhodnutí pouze sám za sebe," vysvětlil chorvatský trenér v nejnovějším rozhovoru.

Když během Wimbledonu, na kterém Novak Djokovič uzmul svůj jednadvacátý grandslamový titul, označil prominentní novinář Ben Rothenberg z New York Times srbského tenistu za jakéhosi "reprezentanta anti-vaxerů", přičemž použil anglický výraz "antivax poster boy", strhla se na sítích mela.

Svého muže se jala hájit Jelena Djokovičová a Rothenbergovi na Twitteru vzkázala: "Označil jsi ho za lídra antivaxerů, on ale jednoduše zvolil to, co je nejlepší pro jeho tělo. A pokud kvůli tomu nehraje, je s tím srovnaný."

"Vytváříš velmi odsuzující příběh, který sedí tvé agendě. Doufám, že tě za to nikdo nebude odsuzovat, že se nestaneš lídrem hnutí nenávisti a šikany. Nikdy nevíš. Také jsi vlivná osoba, tak prosím nebuď neustálým zklamáním," nedržela se zpátky Djokovičova manželka.

Antivaxerskou nálepku nyní okomentoval i Ivaniševič.

"Novaka respektuji za to, že učinil rozhodnutí, které nezmění, ať se děje cokoli. Pokud někdo tvrdí, že má špatný vliv na lidi, mýlí se. On se nechce očkovat, nechce si nic takového vpravit do těla, nikdy ale neradil ostatním, aby se neočkovali," prohlásil pro list Slobodna Dalmacija muž, který v roce 2001 šokoval vítězstvím na Wimbledonu a stal se historicky jediným vítězem turnaje startujícím na divokou kartu.

Ivaniševič upozornil na mnohé rozpory, zmínil nakažené hráče z řad očkovaných na Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. A uplynulé roky označil za psychicky náročné období plné velkého tlaku bez ohledu na vakcinaci.

"Já očkovaný jsem, takže pro mě by to nemusel být problém, ale… Dva a půl roku nás terorizují. Když se nakazíš, je to jako bys měl svrab. Vyhodí tebe i tvůj tým a pověsí tě na zeď hanby," vyjádřil Djokovičův trenér nesouhlas s přísnými pravidly na tenisových turnajích.

Srbský šampion letos nemohl hrát Australian Open. Do Melbourne odcestoval v domnění, že splnil podmínky pro udělení výjimky. Start mu ale nakonec zakázala místní vláda. Drželi ho v detenčním zařízení a nakonec deportovali.

Nyní Djokovičovi reálně hrozí, že přijde i o závěrečný grandslam sezony, US Open v New Yorku. Podle aktuálně platných pravidel musí být cestující do USA plně očkovaní, potvrzení musí předložit ještě před nástupem do letadla.

Rodáka z Bělehradu se hlasitě zastává tenisová veřejnost, ke hledání způsobu, jak Djokovičovi umožnit start, vyzývá i petice čítající bezmála 40 tisíc podpisů.

Ivaniševič však považuje šanci na změnu pravidel za mizivou. "To už je pravděpodobnější, že vyhraju Croatia Open v Umagu, než že Novaka nechají v USA hrát," hořce zavtipkoval Ivaniševič.

Sám Djokovič doufá jen v koutku duše. Je smířený s tím, že se ho americký tenisový svátek týkat nebude.

"Budu čekat na dobré zprávy. Nejsem očkovaný a ani to neplánuji, takže dobrou zprávou může být zrušení povinné zelené očkovací karty nebo udělení výjimky. Moc reálné to ale není," podotkl po svém wimbledonském triumfu.

US Open v minulém týdnu zařadilo Djokoviče do turnajového entry listu, jedním dechem se ale vzdalo jakékoli odpovědnosti v konečném rozhodnutí.

"US Open nemá pro hráče zavedenou očkovací povinnost, ale bude respektovat postoj vlády USA ohledně cestování do země pro neočkované občany mimo USA," vzkázali pořadatelé.