Bouzková úvod pražského turnaje zvládla, do 2. kola prošla ve dvou setech

Wimbledonská čtvrtfinalistka Marie Bouzková potvrdila v prvním kole tenisového turnaje v Praze roli favoritky. Rakušanku z úvodu třetí stovky žebříčku Sinju Krausovou osmá nasazená Češka porazila 6:2, 7:6.

"První zápasy jsou vždy ošidné. Bylo to ode mě trochu nervózní utkání na rozkoukání, takže jsem ráda, že jsem ho zvládla. Po dlouhé pauze (od Wimbledonu) bylo trochu těžké dostat se do zápasového rytmu, navíc tu byla i změna povrchu. Po dnešku jsem se ale už adaptovala a těším se na další zápas," řekla na pozápasové tiskové konferenci Bouzková.

Čtyřiadvacetiletá pražský rodačka na tvrdém povrchu v pražské Stromovce dopadla lépe než loni, kdy v prvním kole nečekaně prohrála. Dvacetiletá Krausová, jež se dostala do hlavní soutěže turnaje WTA Tour poprvé v kariéře jako lucky loser z kvalifikace, české favoritce vzdorovala především v druhém setu.

Bouzková si v něm za stavu 4:2 vyžádala oddechový čas na ošetření a po pauze náskok ztratila. "Udělal se mi puchýř. Potřebovala jsem ho jen přelepit a pak už jsem o něm nevěděla. Ta přestávka mě ale vyvedla trochu z rytmu. Soupeřka začala hrát agresivněji, šla si pro to a padalo jí to tam. Jsem ráda, že jsem to vybojovala," uvedla Bouzková.

Sada dospěla do tie-breaku, který 66. hráčka světa Bouzková ovládla hladce 7:2. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Švýcarkou Ylenou In-Albonovou a českou kvalifikantkou Dominikou Šalkovou.

Ve dvouhře se dnes ještě na Livesport Prague Open představí Tereza Martincová v utkání proti Francouzce Chloé Paquetové.