Muchová šla servírovat i v roušce, Azarenková tenisové umění Češky nechápala

Zatímco Češka křivila tvář bolestí, Běloruska na kurtu tančila. Karolína Muchová nakonec s osmifinálové třísetové bitvy na US Open odcházela jako poražená, vítězka Viktoria Azarenková se ale stala její fanynkou, na kurtu občas údery rodačky z Olomouce vůbec nechápala.

Svěřenkyně trenéra Davida Kotyzy měla v pondělí večer v nohách těžký boj třetího kola Soraně Cirsteaové, kde utíkala z mečbolů, ale v prvním setu proti Azarenkové to nebylo vůbec znát. Soupeřku si několikrát přímo povodila po kurtu.

"Má skvělou chytrou hru, plnou variací, občas hrála úplně neuvěřitelně. Říkala jsem si, že musím tlačit a vyrážet i k síti, ale ona mi tam házela jeden prohoz za druhým, to mě fakt rozčilovalo," přiznala po zápase bývalá světová jednička.

První sadu především díky skvělé koncovce vyhrála Muchová 7:5. Na začátku druhé sady ale přišlo podklouznutí, při kterém si Češka natáhla levé stehno a na jejím pohybu to bylo znát. Mezi výměnami bolestí občas i křivila obličej.

"A bohužel se to zhoršovalo. Ze začátku jsem ještě mohla. Potom to ovlivňovalo moji hru při doskoku po servisu, při běhání do bekhendu. Ovlivňovalo mě to docela dost v pohybu," uvedla Muchová.

A nutno říct, že také Azarenková přidala na důrazu. "Věděla jsem, že musím být agresivnější, že já musím být ta, která budu soupeřku honit po kurtu," vysvětlila Běloruska.

Hrající maminka ztratila se čtyřiadvacetiletou Muchovou vůbec první set na turnaji a libovala si v tom, jak zábavný tenis to byl. Mezi druhým a třetím setem si dokonce zatančila, aby se po skóre 6:1 udržela ve formě.

To Muchová si v této pauze vzala čas na ošetření, dostala masáž svalu a spolkla prášek proti bolesti. Při cestě zpět se postarala o jeden z nejvtipnějších momentů utkání. Češka si totiž zapomněla sundat roušku a odešla servírovat do třetí sady i s ní. Na renonc ji musel upozornit až jeden z podavačů.

"Už jsme na ni tak zvyklí, že jsem si neuvědomila, že ji mám. Chodíme tady v roušce nonstop, to byl vtipný moment pro zasmání," souhlasila.

Navzdory ošetření ji ale noha stále bolela a konec zápasu to ovlivnilo. "Měla jsem to pak i v hlavě, že jsem se bála na to doskočit a hrát přes levou nohu," přiznala.

Poslední Češka v turnaji tak skončila v osmifinále, ale v Azarenkové našla velkou fanynku. "Umí zahrát skvělé úhly, má sílu, výborný servis, je to komplexní hráčka, je skvělé ji pozorovat. Doufám, že to dotáhne daleko a přijdou další výsledky. Jsem ráda, že jsem si proti ní mohla zahrát," složila vítězka poražené další poklonu.

Zatím ale není jasné, kdy se o nějaký ten skvělý výsledek česká tenistka zase pokusí, musí nejprve podstoupit vyšetření zraněné nohy. Zatím ale figuruje mezi přihlášenými na turnaj v Římě příští týden.

"Asi to bude chtít nějaký čas, aby se to doléčilo. Přechod na antuku, na které se klouže, nebude snadný. Uvidíme, jak na tom budu zdravotně," dodala.