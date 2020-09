Z tenisové maminy je postrach. Azarenková se teď těší na zábavnou hru Muchové

Od té doby, co před čtyřmi lety porodila synka Lea, ještě nezažila takovouhle tenisovou jízdu. Běloruska Viktoria Azarenková se v New Yorku nevídaně rozjela a teď si v osmifinále brousí zuby na Češku Karolínu Muchovou.

Těžký návrat po porodu, soudní tahanice o syna i zranění. Jednatřicetiletá Běloruska si toho v posledních letech prožila opravdu dost. Hlavně v osobním životě. A když už v něm konečně poskládala všechno, jak si přála, v zápasech se jí nedařilo chytit.

Loni po US Open ukončila předčasně sezonu a od té doby až do letošního srpna nedokázala pořádně vyhrát jediný duel. Na kurtu se hledala, hlavou jí proudily myšlenky na konec kariéry.

Během celosvětové karantény, která uvrhla tenis do nucené pauzy, se ale kousla, trénovala, dřela na kurtu i mimo něj a výsledek se dostavil. V New Yorku začala vymetat z dvorce jednu soupeřku za druhou a její tenisový život se totálně proměnil.

"Myslím, že mi sedlo to, že se i přípravný turnaj hrál v New Yorku. Byla jsem pořád na jednom místě a hrála jeden zápas za druhým, tohle mi vyhovuje, můžu se pořád kousek po kousku zlepšovat," mne si ruce Azarenková.

Bývalá světová jednička na podniku, který byl náhradou za turnaj v Cincinnati, došla až do finále, které jí zraněná Japonka Naomi Ósakaová vzdala ještě před začátkem, takže si v Americe hned připsala i titul.

"Předvádí úžasnou jízdu, je z ní postrach turnaje. Vidím v ní jednu z možných celkových vítězek. Víme o ní, že je ranařka, ale přijde mi, že je teď ještě trochu jinou hráčkou, než bývala, přidala do hry pestrost," chválí ji expertka Eurosportu, Rakušanka Barbara Schettová.

Zatímco spousta tenistů spílá pořadatelům za někdy až přehnanou starost o stěny neproniknutelné tenisové bubliny, v New Yorku tráví volný čas se synem Leem, a netrpí tak depresemi z absence sociálního kontaktu.

"Je to skvělé, po finále prvního turnaje jsem vzala Lea na kurt, on vzal raketu a hned to zkoušel. Pořád se mě ptal: Mami, nějak takhle? Bylo to strašně roztomilé, bohužel jsem to nestihla natočit," vyprávěla aktuálně 27. tenistka světa.

Schettová: Miluji styl Muchové

Možná to není náhodou, že mezi posledních 16 tenistek pavouka pronikly hned tři tenisové maminky, vedle Azarenkové ještě Američanka Serena Wiliamsová a Bulharka Cvetana Pironkovová.

"Ale nedá se to takhle říct, že by zrovna matkám bublina vyhovovala. Je to individuální, někomu může prospět, když se může soustředit jen na tenis a nemá ratolest vedle sebe. Dobře vím, že když mám Lea s sebou, vypadá můj program jinak a mám víc rozptýlení. Jsem šťastná za to, jak to teď je. Zase cítím tenisovou vášeň," pochvaluje si Azarenková.

Další překážkou pro ni bude poslední Češka ve hře - Karolína Muchová. Mladý talent, který ve dvouhře na kurtu ještě nepotkala.

"Ale nastoupila jsem proti ní v deblu, takže si dovedu trochu představit, co mě čeká. Pamatuju si, že tehdy skvěle servírovala a já si říkala: Ta holka snad nemine podání. Vím, jak hraje, bude to zábava, moc se na ten zápas těším," uvedla Azarenková.

Podle odborníků i sázkových kanceláří je favoritkou Běloruska, přestože je v žebříčku o jedno místo horší než rodačka z Olomouce.

"Musím říct, že miluju pestrý a bezchybný styl hry Muchové, nebojí se jít na síť a pořádně zaútočit. Jenže je otázka, jestli se ke všem těmhle zbraním dostane, když se proti ní postaví hráčka s takovou ránou. Bude to ohromně zajímavý duel," dodala Schettová.