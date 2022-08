Medveděv i Murray zahájili US Open vítězně. V New Yorku postupuje i Sakkariová

Americký soud v pondělí poslal na čtyři roky a sedm měsíců do vězení příznivce krajně pravicové skupiny Proud Boys, který 6. ledna 2021 vnikl do areálu Kapitolu. Výtržník se v sídle Kongresu střetl s demokratickým senátorem Chuckem Schumerem a jako jeden z mála se ten den osobně setkal s někým ze zákonodárců. Podle agentury AP je to zatím pátý nejvyšší trest udělený za loňské výtržnosti.

Loni v lednu stoupenci tehdejšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na sídlo Kongresu ve snaze zabránit formálnímu potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách.

Čtyřicetiletý Joshua Pruitt pracoval jako barman a osobní trenér. V den útoku se zúčastnil shromáždění Proud Boys, pro něž byl díky své robustní postavě skvělým kandidátem na členství, píše AP. Při vstupu do Kapitolu na sobě měl taktickou rukavici s chrániči kloubů, uvedla agentura Reuters.

Pruitt se během útoku ocitl na stejné chodbě jako Schumer, senátorova ochranka to vyhodnotila jako hrozbu, zvolila alternativní ústupovou cestu a politika vyvedla do bezpečí. Podle obhajoby nebyl Pruitt ozbrojen a senátora nepoznal, trest proto považuje za nepřiměřeně vysoký. Na více než čtyřletý trest bude navazovat tříleté období, kdy bude Pruitt pod dohledem soudu.