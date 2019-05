Loučící se Šafářová vypadla navzdory mečbolům v 1. kole čtyřhry

před 2 hodinami

Loučící se tenistka Lucie Šafářová prohrála na turnaji WTA v Praze v prvním kole čtyřhry. S Barborou Štefkovou si vypracovaly dva mečboly, ale japonsko-ruskému páru Makoto Ninomijaová, Jana Sizikovová v zápase rozděleném do dvou dní podlehly 4:6, 6:4 a 11:13.

Utkání bylo v úterý za stavu 3:3 ve druhé sadě přerušeno pro tmu. V dohrávce si zpočátku lépe vedly české tenistky, které soupeřkám sebraly oba servisy a vynutily si rozhodující super tie-break. V něm odskočily do vedení 8:5, ale Ninomijaová se Sizikovovou srovnaly krok.

Domácí tenistky si vzápětí postupně vypracovaly dva mečboly, jenže ani jednu šanci neproměnily a začaly ztrácet. Posledním míčkem Šafářové před zaplněnou tribunou na J&T Banka Prague Open byl forhendový return do sítě při druhém mečbolu soupeřek. "Byl to vyrovnaný zápas o pár míčích na konci. Zabojovaly jsme, je to sport. Pro mě to bylo spíš o tom se hezky rozloučit doma," komentovala Šafářová vývoj zápasu.

Čtyřiadvacetiletá Štefková si vážila toho, že mohla být při posledním domácím turnaji Šafářové po jejím boku. "Bylo to krásné. Jsem ráda, že jsem si mohla tady s Luckou zahrát ještě jednou. Samozřejmě je to trošku speciální tím, že se tady loučí s českými fanoušky. Takže za mě to bylo moc fajn," řekla tenistka, která se Šafářovou hrála v Praze už loni.

Majitelku pěti grandslamových titulů ve čtyřhře Šafářovou ještě čeká Roland Garros, pak se její kariéra definitivně uzavře.

Na antukových kurtech ve Stromovce budou dnes o postup do čtvrtfinále dvouhry bojovat Karolína Muchová, Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová.

Tenisový turnaj žen J&T Banka Prague Open (antuka, dotace 250 tisíc dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Muchová (ČR) - Bradyová (USA) 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), Teichmannová (Švýc.) - Kuzněcovová (Rus.) 2:6, 6:3, 6:2, Wang Čchiang (3-Čína) - Minellaová (Luc.) 6:1, 4:6, 6:4, Peraová (USA) - Lottnerová (Něm.) 6:2, 6:4, Korpatschová (Něm.) - Schmiedlová (SR) 4:6, 6:3, 6:0.

Čtyřhra - 1. kolo: Ninomijaová, Sizikovová (Jap./Rus.) - Šafářová, Štefková (ČR) 6:4, 4:6, 13:11.

Tenisový turnaj mužů v Mnichově (antuka, dotace 586.140 eur):

Dvouhra - 2. kolo: A. Zverev (1-Něm.) - Londero (Arg.) 7:5, 6:1, Garín (Chile) - Schwartzman (6-Arg.) 6:1, 7:5.