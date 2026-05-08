Lehečka začal ve „věčném městě" úspěšně, Muchová překvapivě rychle skončila

Třináctý hráč světa Jiří Lehečka porazil na antukovém turnaji v Římě německého tenistu Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3 a postoupil do třetího kola. Světová jedenáctka Karolína Muchová ve druhém kole naopak podlehla rakouské reprezentantce Anastasii Potapovové 3:6, 2:6.
Podrobnosti připravujeme.
Antuková klasika na CANAL+ Sport
Po turbulentním průběhu posledního velkého klání v Madridu se nejlepší světové tenistky přesunuly do italské metropole, kde se na tradičním turnaji utkají o další vzácný antukový titul. Vedle všech nejzářivějších hvězd WTA Tour se v areálu Foro Italico představí i řada českých hráček - od Karolíny Muchové přes Lindu Noskovou, Barboru Krejčíkovou, Karolínu Plíškovou a Kateřinu Siniakovou po Terezu Valentovou či Sáru Bejlek. Přímé přenosy sledujte na CANAL+ Sport 2 a 3.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Lehečka (11-ČR) - Struff (Něm.) 7:6 (7:4), 6:3, Ruud (23-Nor.) - Svajda (USA) 6:1, 6:3, Arnaldi (It.) - De Minaur (6-Austr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, Chačanov (13-Rus.) - Ševčenko (Kaz.) 6:4, 6:4, Jódar (32-Šp.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:4), 6:4.
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 2. kolo: Šwiateková (4-Pol.) - McNallyová (USA) 6:1, 6:7 (5:7), 6:3, Šnajderová (19-Rus.) - Gibsonová (Austr.) 5:7, 6:1, 6:1, Samsonovová (20-Rus.) - Liová (USA) 6:4, 6:3, Ealaová (Filip.) - Wang Sin-jü (31-Čína) 6:4, 6:3.
