Divoká scéna v Římě. Krejčíková chrlila nadávky, komentátoři zesměšňovali Sabalenkovou

Miroslav Harnoch

Při pohledu na skóre to byl ve druhém kole turnaje v Římě celkem jasný zápas. Světová jednička Aryna Sabalenková smetla vracející se českou šampionku Barboru Krejčíkovou 6:2 a 6:3. Ale dramatických událostí na kurtu bylo k vidění víc než dost.

Aryna Sabalenková a Barbora KrejčíkováFoto: CTK
Ty dvě se mají rády. Však bitva rodačky z Ivančic se současnou tenisovou královnou skončila dlouhým objetím u sítě. Češka složila skvěle hrající soupeřce poklonu, Běloruska popřála Krejčíkové, že se těší, až bude na okruhu znovu v plné síle.

Ale večerní utkání na centrálním kurtu i tak budilo v hráčkách silné emoce.

Začala to Sabalenková, která si stěžovala u rozhodčí, že reklamní panely za Krejčíkovou příliš září a jestli by s tím nešlo něco dělat.

Televizní komentátoři si pak z ní utahovali. „Možná by Krejčíková měla požádat Sabalenkovou, aby si sundala svůj diamantový náhrdelník, protože příliš září,“ zaznělo v éteru.

Běloruska se v úvodu utkání herně skutečně trochu trápila, dokonce přišla o servis, ale brzy se nastartovala a Češku jasně přehrávala.

Krejčíkovou ale rozčilovala jiná věc. Systém na hlášení autů ji několikrát obral o míč i přesto, že stopa v antuce se zdála jako jasně dobrý balón. Podobné stížnosti na techniku se kupily od hráček už v Madridu a v Římě to zjevně pokračuje.

V první sadě po zahrání povedeného kraťasu za stavu 4:2 a 30:30, kdy sahala po zastavení rozjeté favoritky, přišlo elektronické hlášení autu. Gem nakonec vyhrála Sabalenková, ale obě se šly na stopu podívat.

„Vždyť tady není vůbec vidět antuka, stopa se dotýká čáry, rozčilovala se Krejčíková a protivnice jí dala zapravdu.

Její frustrace z podivných rozhodnutí automatického systému se nesla celým zbytkem zápasu a vyvrcholila v závěru druhé sady, kdy prý poslala ostré první podání mimo kurt.

Češka pak po druhém servisu fiftýn prohrála a šla znovu ještě zkontrolovat stopu míčku po předchozím podání. I tentokrát nesouhlasila.

„To je zku*** systém tohleto,“ ulevila si na kurtu.

Přišly ale i pozitivní momenty. To když si Sabalenkovou povodila po kurtu takovým způsobem, že musela Běloruska zahrát tweener zády k síti. Češka nakonec bod stejně vyhrála, ale soupeřce za parádní trik zatleskala.

Pro Krejčíkovou to byl v Římě návrat na kurty po téměř třech měsících kdy léčila svalové zranění.

Hurricanes Flyers Hockey

Vladař je na hraně vyřazení, Philadelphia s Carolinou opět prohrála

Hokejisté Philadelphie podlehli ve 2. kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací soutěži všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.

