Kvitová začne v Paříži proti 118. hráčce světa, Plíškovou prověří kvalifikantka

Hodně milosrdný byl los pro české tenistky na první kolo pařížského French Open. Karolína Plíšková či Barbora Strýcová začnou proti kvalifikantkám, Petra Kvitová změří síly s až 118. hráčkou světa Francouzkou Oceane Dodinovou.

Svou soupeřku zná už loňská semifinalistka antukového grandslamu Markéta Vondroušová, kterou vyzve Polka Iga Swiateková. S tou hrála Češka během letní exhibice Tipsport Elite Trophy a dostala od ní dokonce kanára.

Papírově asi nejtěžší protivnici vyfasovala další z nasazených Češek. Karolína Muchová poměří síly s Američankou Christinou McHaleovou, bývalou 24. tenistkou světa, která se ale teprve dostává na místa, která dříve obývala.

Marie Bouzková má pro proti sobě v prvním kole estonskou veteránku Kaiu Kanepiovou. Kateřina Siniaková, která se tento týden ve Štrasburku dostala už do čtvrtfinále, vyzve Američanku Lauren Davisovou. Kristýna Plíšková absolvuje československé derby s Viktorií Kužmovou.

Barbora Krejčíková, která se dostala do hlavní fáze díky odhláškám výše postavených hráček, se potká se Srbkou Ninou Stojanovičovou. Zatím jediný jistý český mužský zástupce na Roland Garros Jiří Veselý si musí na soupeře počkat, vzejde totiž z kvalifikace, kde ještě bojuje i Tomáš Macháč. Poslední zápas dělí od hlavní soutěže i Terezu Martincovou.

Dvanáctinásobný vítěz Roland Garros Španěl Rafael Nadal se utká s Jegorem Gerasimovem z Běloruska. Světová jednička Novak Djokovič, jenž na nedávném US Open utrpěl kvůli diskvalifikaci na trefení rozhodčí míčkem svou jedinou letošní porážku, rozehraje turnaj s Mikaelem Ymerem ze Švédska.

Los připravil dva pikantní souboje. Čerstvý vítěz US Open Rakušan Dominic Thiem má za soka Chorvata Marina Čiliče a někdejší první hráč světa Brit Andy Murray vyzve vítěze French Open z roku 2015 Švýcara Stana Wawrinku.

Z turnaje se na poslední chvíli odhlásila světová desítka Belinda Bencicová ze Švýcarska a dvacátý muž žebříčku Milos Raonic z Kanady.

Antukový grandslam měl původně začít 24. května, avšak kvůli koronaviru byl odložen. Nově se pařížský turnaj uskuteční od 27. září do 11. října. Zatímco US Open se hrálo bez fanoušků, organizátoři Roland Garros diváky do areálu pustí, ale vzhledem k šíření koronaviru jich bude maximálně tisíc denně.