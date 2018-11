Kvitová netrénuje. Nepřipouštíme si, že by finále nehrála, tvrdí přesto kapitán Pála

před 35 minutami

Tenistka Petra Kvitová vynechá kvůli zvýšené teplotě dnešní trénink před finále Fed Cupu. Tým v čele s kapitánem Petrem Pálou věří, že o víkendu proti Američankám ve vyprodané O2 areně v Praze nastoupí.

Pětinásobná vítězka týmové soutěže Kvitová užívala antibiotika minulý týden po Turnaji mistryň v Singapuru. V úterý si zatrénovala patnáct minut a před dnešním programem kapitán Pála oznámil, že se na kurtu neobjeví vůbec.

"Petra měla zvýšenou teplotu. Po dohodě s doktory jsme rozhodli, že do haly nepojede, nepůjde trénovat," řekl Pála. "Nic nenasvědčuje tomu, že by neměla o víkendu nastoupit a nikdo si nepřipouští, že by neměla hrát," dodal.

České tenistky už přišly před finále o zraněnou světovou osmičku Karolínu Plíškovou. Případná neúčast dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové by byla citelným oslabením. "To by byla určitě komplikace," přitakal Pála.

Na finále se připravují Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová a k týmu se poprvé připojila Barbora Krejčíková, náhradnice za Plíškovou. "Moc se těším na premiéru. Jsem ráda, že už jsem v týmu a začnu svůj první den," řekla Krejčíková, která se Siniakovou vyhrála Roland Garros, Wimbledon a jsou světovými jedničkami ve čtyřhře.

Siniakovou můžou čekat dva náročné dny. Teoreticky může odehrát obě dvouhry a k tomu závěrečnou čtyřhru. "Budu připravena," ujistila.

Americká kapitánka Kathy Rinaldiová-Stunkelová od nástupu do funkce zatím neprohrála. "Žádný tým nepodceňujeme. Potkají se dva nejúspěšnější celky historie Fed Cupu a bude to neskutečné finále," řekla novinářům.

Řeč na neúčast hvězdných sester Sereny a Venus Williamsových, Sloane Stephensové či Madison Keysové nepřišla. Kapitánka především ocenila ty, které má v sestavě. "Děkuji tenistkám, které jsou připraveny odehrát finále. Mají za sebou vynikající sezonu," konstatovala.

Trojici Danielle Collinsová, Sofia Keninová a Nicole Melicharová čeká premiéra v soutěži. Jediná Alison Riskeová už má s Fed Cupem zkušenosti. "Holky mají hodně zápasů na okruhu, Collinsová má zkušenosti z univerzitních soutěží. Fed Cup je trošku jiný, protože reprezentujete svoji zemi, ale panuje v týmu skvělá atmosféra. Všechno je fajn a už vyhlížíme víkend," řekla Riskeová.

Jedničkou Američanek by měla být 36. hráčka světa Collinsová. "Mám za sebou solidní rok," řekla nadějná tenistka, jež například v březnu došla z kvalifikace až do semifinále velkého turnaje v Miami. "Kdyby mi loni někdo řekl, že budu hrát finále Fed Cupu, tak bych kroutila hlavou. Ukončit rok reprezentací je skvělé."

Devatenáctiletá Keninová před čtyřmi lety vyhrála s USA juniorský Fed Cup a může se stát jedenáctou hráčkou v historii, která přidá titul i mezi ženami. "Na triumf mezi juniorkami nikdy nezapomenu, ale teď je to úplně něco jiného. Je ctí nastoupit ve finále, nemůžu si přát nic lepšího a doufám, že to dobře dopadne," řekla.

Zatímco Keninová je rodačkou z Moskvy, Melicharová má české rodiče a pochází z Brna. Američankám tak může pomáhat s překlady a fungovat jako průvodkyně. "Ptají se, jaká jsou bezvadná český jídla, tak jsem jim poradila guláš, svíčkovou, vepřo knedlo zelo. Taky jim moc chutnal trdelník. Naučila jsem je slova jako ahoj a jak se máš. Ty základy. Na sprostá slova se zatím neptaly a žádná jim ani neřeknu," smála se Melicharová, na turnajích spoluhráčka Květy Peschkeové, s níž v dubnu vyhrály pražský turnaj WTA na Spartě a kvalifikovaly se na Turnaj mistryň do Singapuru.