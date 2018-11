Z kurtu rovnou do postele. Kvitová zkrátila trénink, aby se před finále doléčila

před 2 hodinami

České a americké tenistky se sešly k prvnímu otevřenému tréninku v pražské O2 areně před víkendovým finále Fed Cupu. Petra Kvitová strávila na kurtu sotva čtvrthodinku, po prodělané chřipce odešla raději odpočívat. Podívejte se na fotogalerii z tréninků.

"Šla trénink jen zkusit, trochu si zahrát, ale necítila se úplně dobře. Nehrála ale dlouho, neměla to ani v plánu. Uvidíme zítra, to by zase měla trénovat," vysvětlil kapitán Petr Pála.

S tím, že by česká jednička o víkendu vůbec nenastoupila ani nepočítá. "Byla by to velká komplikace, ale nečekám, že by neměla zasáhnout. Včera si zahrála víc, měla i mediální věci a další povinnosti okolo, tak byla unavená. Nechci spekulovat, teď jsme se domluvili, že se půjde natáhnout. Pak zase zajde k panu profesoru Kolářovi, potřebuje si hlavně odpočinout. Panika není na místě," dodal.

Česká tenistka po návratu z Turnaje mistryň proležela téměř dva týdny s antibiotiky a chřipkou. Na pondělním srazu týmu ale přiznala, že už se cítí líp. "Je to hráčka, která nemusí odtrénovat čtyři dny v kuse. Zvlášť na konci sezony. Není to ani poprvé, co je nachlazená ve Fed Cupu, a pak hrála neskutečně," vzpomíná kapitán.