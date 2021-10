Krejčíková útočí na první trojku, ale fanoušci nikde. Přitom září, chválí ji soupeřka

Má za sebou už 45. vyhraný singlový zápas sezony. Skokanka letošní tenisové sezony Barbora Krejčíková dál letí žebříčkem vzhůru. Pokud bude v Indian Wells pokračovat v úžasné jízdě, mohla už by poskočit do první trojky žebříčku. Slova obdivu sklízí i od příští soupeřky Španělky Pauly Badosaové.

Rodačka z Ivančic při premiéře v Indian Wells asi nečekala, že jí uprostřed kalifornské pouště může být během zápasu i zima. Ale program třetích kol se v pondělí protáhl a Krejčíková se s Amandou Anisimovovou dostala na kurt až v půl desáté večer, kdy teplota klesá pod dvacet stupňů a zvedá se vítr.

"Bylo to opravdu nepříjemné, hlavně ten vítr. Snažila jsem se soustředit na svou hru a dělat co nejméně nevynucených chyb," přiznala po zápase česká tenistka.

A zvládla to na výbornou, mladé Američance povolila jen pět her a hladce postoupila do osmifinále turnaje.

To znamená, že se zase o krůček přiblížila první trojce žebříčku, momentálně ji v živém rankingu patří už čtvrtá příčka. Pokud by v Indian Wells vyhrála, přeskočí dosud třetí ženu světa krajanku Karolínu Plíškovou. Přitom ještě před rokem patřila Krejčíkové až 114. pozice.

Triumf na French Open a nebývalá konzistence výkonů ji sice tlačí žebříčkem stále výše, ale na tribunách se to v zástupech fanoušků prozatím neodráží. V pondělí si prázdných sedaček během jejího vystoupení všimli i někteří fanoušci na sociálních sítích a neodpustili si jízlivou poznámku.

I see Krejcikova brought her whole fanbase to Indian Wells. pic.twitter.com/7hjhTdaMB9 — Panther. (@Panther24Tweets) October 12, 2021

"Koukám, že si Krejčíková vzala do Indian Wells celou svou fanouškovskou základnu," stálo v jedné z nich.

Pětadvacetileté tenistky se zastali někteří uživatelé pod příspěvkem, ale její um a pohlednou hru vyzdvihla i její příští soupeřka, Španělka Paula Badosaová, se kterou si to rozdá už o čtvrtfinále.

"Jsme s Bárou velmi dobré kamarádky, často spolu trénujeme. Co letos dokázala, je neuvěřitelné, přímo šílené, teď vážně září," chválí ji Španělka.

I Badosaová letos prožívá životní sezonu. Zatímco sezonu začínala jako světová sedmdesátka, teď ji najdeme už v první třicítce. I když už Krejčíkovou jednou letos porazila, stejně z ní má respekt.

"Je hrozně talentovaná, dobře vím, že to bude hodně a hodně těžký zápas," dodala.

Také Češka si je moc dobře vědomá, kdo se proti ní v úterý odpoledne kalifornského času postaví. "Je to jedna z mých nejoblíbenějších holek na okruhu. Bude to hezká bitva, moc se na to těším," pronesla Krejčíková.