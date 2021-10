Honba za skalpem Krejčíkové v Indian Wells. Mladá Američanka si před bitvou věří

Světová jednička, dvojka a olympijská vítězka. Nikdo jiný nedokázal Barboru Krejčíkovou od její květnové jízdy zastavit. Pokud tento týden v Indian Wells celý podnik nevyhraje, bude mít s jistotou novou přemožitelku. Už Američanka Amanda Anisimová si na ni ve třetím kole hodně věří.

Australanka Ashleigh Bartyová, Běloruska Aryna Sabalenková a Švýcarka Belinda Bencicová. Tři jména, která dokázala vyzrát na pětadvacetiletou Češku poté, co v květnu nabrala rychlost, vyhrála grandslam a katapultovala se mezi absolutní tenisovou elitu.

A všechny tři hráčky se z podzimního podniku v Indian Wells odhlásily. Takže pokud českou tenistku v kalifornské poušti někdo porazí, bude to úplně nová přemožitelka.

"Pro mě jsou výsledky téhle sezony pořád neuvěřitelné, nechápu to. Jediné, nad čím vždycky na kurtu přemýšlím, je, že se chci zlepšit oproti předchozímu zápasu. Tak se s tím vším tlakem vyrovnávám," přiznala oficiálnímu webu WTA.

I zahraniční novináři se totiž pozastavují nad obdivuhodně vyrovnanými výkony Krejčíkové poté, co ohromila tenisový svět na French Open. Obvykle podobné komety světových kurtů rychle zhasnou, nebo se minimálně přibrzdí, ale tenistka z Ivančic žebříčkem dál stoupá. Aktuálně je světovou pětkou.

A nejen to. S velkým předstihem si zajistila účast na listopadovém Turnaji mistryň v Mexiku. A to nejen v singlu, ale i v deblu po boku Kateřiny Siniakové.

"Už jsem to zažila ve čtyřhře, ovšem tohle bude něco úplně jiného. Singl v takové společnosti, to je něco mimořádného, moc si toho vážím, je to velký úspěch," nechala se slyšet Krejčíková.

Ve druhé polovině sezony několikrát narazila na drsný program, který jí pořadatelé připravili, protože hrála jeden zápas za druhým ve dvouhře i ve čtyřhře bez větší možnosti odpočívat. Moc času na regeneraci tak nebude mít ani v Guadalajaře.

"Je mi jasné, že mě čeká extrémně náročný týden, ale je to odměna za to, jak dobrý rok jsem letos měla. Jsem na sebe hrdá," dodala Krejčíková.

A může být ještě lepší. V Indian Wells by se klidně mohla vyšplhat až do první trojky světového žebříčku.

Proti však bude už její další soupeřka, dvacetiletá Američanka Amanda Anisimová. Ta možná trochu překvapivě vyřadila italskou ranařku Camilu Giorgiovou z Itálie a věří si i na českou favoritku.

"Kurty jsou tu extrémně pomalé a to mi sedí. Potřebuju pro údery víc času a tady ho mám dostatek. Vím, že tady můžu dojít daleko," prohlásila před vzájemnou bitvou, ke které dojde nad zítřejším ránem českého času.