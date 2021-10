Famózní Krejčíková. Česká tenistka drtivými nástupy zničila mladou Američanku

Česká tenistka Barbora Krejčíková vyhrála ve 3. kole turnaje v Indian Wells nad dvacetiletou Američankou Amandou Anisimovovou 6:2, 6:3.

Tenistka z Ivančic do utkání skvěle vstoupila, rychle získala vedení 4:0 a první set vyhrála 6:2. Stejně drtivý nástup měla i do druhého dějství a nezastavila ji ani pauza pro lékařské ošetření, které si za stavu 3:0 pro Češku vyžádala Anisimovová.

Drobná komplikace přišla až o něco později, kdy Američanka využila hned svůj první brejkbol, snížila na 2:4, uhrála i své podání a přiblížila se na rozdíl jediné hry. Víc už jí ale nasazená trojka nedovolila a po hodině a sedmi minutách se radovala z postupu, když proměnila druhý mečbol.

Stále tak platí, že Krejčíkovou od jejího květnového triumfu na letošním grandslamové turnaji v Paříži porazily jen tři hráčky: Australanka Ashleigh Bartyová, Běloruska Aryna Sabalenková a Švýcarka Belinda Bencicová. Tedy světová jednička, dvojka a olympijská vítězka.

Krejčíková hraje v Indian Wells poprvé hlavní soutěž dvouhry a postupem do osmifinále by si měla znovu vylepšit žebříčkové maximum, posunout by se měla z pátého na čtvrté místo pořadí WTA. V případě titulu má šanci být světovou trojkou. Tou je zatím Karolína Plíšková, která překvapivě vypadla s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiovou.

Krejčíková se v dalším kole kalifornského turnaje utká se Španělkou Paulou Badosaovou, která je v žebříčku WTA na 27. pozici. V jediném dosavadním vzájemném střetnutí zvítězila letos v dubnu na antuce v Madridu Badosaová 6:1, 7:5. V Indian Wells si ve třetím kole poradila s jinou mladou Američankou, Coco Gauffovou zdolala jednoznačně 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 8,150.470 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Krejčíková (3-ČR) - Anisimovová (USA) 6:2, 6:3, Haddadová Maiaová (Braz.) - Karolína Plíšková (1-ČR) 6:3, 7:5, Džabúrová (12-Tun.) - Collinsová (22-USA) 6:1, 6:3, Badosaová (21-Šp.) - Gauffová (15-USA) 6:2, 6:2, Kontaveitová (18-Est.) - Andreescuová (16-Kan.) 7:6 (7:5), 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Zidanšeková (26-Slovin.) 6:4, 6:3.

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo: Medveděv (1-Rus.) - Krajinovič (27-Srb.) 6:2, 7:6 (7:1), Hurkacz (8-Pol.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:2, Karacev (19-Rus.) - Shapovalov (9-Kan.) 7:5, 6:2, Dimitrov (23-Bulh.) - Opelka (16-USA) 6:3, 6:4.