Vítězná jízda trvá. Krejčíková a Siniaková zkompletovaly sbírku nejcennějších titulů

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly ve čtyřhře turnaj v Indian Wells a získaly poslední titul, který jim ve sbírce velkých deblových trofejí scházel. Ve finále prestižního podniku, který je označován za pátý grandslam, porazily brazilsko-německý pár Beatriz Haddadová Maiaová, Laura Siegemundová 6:1, 6:7, 10:7 a vyhrály i jedenáctý zápas v letošním roce.

České deblistky už v minulosti získaly trofeje ze všech čtyř grandslamů, vloni jako sedmý pár v historii zkompletovaly triumfem na US Open kariérní Grand Slam, společně vyhrály Turnaj mistryň a mají i olympijské zlato. Titul z Indian Wells jim ale dosud unikal, maximem byla finálová účast v roce 2019. Naposledy v roce 2021 vypadly ve čtvrtfinále, vloni kvůli zranění Krejčíkové nestartovaly.

V Indian Wells vyhrály jako druhý ryze český pár po Janě Novotné s Helenou Novotnou (1990). Společně získaly 15. titul v kariéře, třetí na turnaji nejvyšší kategorie WTA1000, na který čekaly téměř dva roky od Madridu 2021. Siniaková, jež aktuálně drží 68 týdnů v řadě místo světové jedničky, přidala do sbírky 22. trofej ve čtyřhře. Krejčíková, momentálně dvojka deblového pořadí WTA, má titulů ze čtyřhry 16.

Do dnešního finále vstoupily první nasazené Češky razantně, rychle vedly 4:0 a úvodní set získaly za 28 minut 6:1. Ve druhé sadě se hra vyrovnala a soupeřky šly po podání Siniakové poprvé do vedení. V následujících gamech ale neudržela servis žádná z dalších hráček a set došel do tie-breaku.

Ten zvládla lépe brazilsko-německá dvojice, která v Indian Wells společně startovala poprvé. Od stavu 4:3 získala tři body v řadě a zkrácenou hru ovládla 7:3. Rozhodující super tie-break ale opět odstartovaly lépe favoritky. Soupeřky sice ještě dotáhly na 4:4, Češky pak ale třemi body opět odskočily a náskok už nepustily. Duel uzavřela při druhém mečbolu Krejčíková nekompromisním returnem.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 10,143.750 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Medveděv (5-Rus.) - Tiafoe (14-USA) 7:5, 7:6 (7:4).

Ženy (dotace 8,8 milionu dolarů):

Čtyřhra - finále: Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Siegemundová, Haddadová Maiaová (Něm./Braz.) 6:1, 6:7 (3:7), 10:7.