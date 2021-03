Komentář: Čachry se zázračnými trenéry nezabírají. Plíškové uniká podstata

Pod žádným jiným koučem nezačala Karolína Plíšková takhle zle. Spolupráce s věhlasným Němcem Saschou Bajinem odstartovala doslova katastrofálně, česká tenistka na šesti turnajích nové sezony jen v jednom případě vyhrála dva zápasy po sobě a od pádu z elitní desítky světa ji zatím zachránil jen částečně zmražený žebříček.

Přístup Plíškové je a vždycky byl v naprostém pořádku, jakkoli její zarytí kritici často zpochybňují i ten. Rodačka z Loun však na sobě konstantně a velice tvrdě pracuje, o tenisu neustále do hloubky přemýšlí. Na kurt si nechodí pouze vydělat, je cílevědomá a ambiciózní, což je základ úspěchu. Nijak se netají touhou vyhrát alespoň jednou v kariéře vytoužený grandslam, kde se ale v poslední době velikost jejích ambicí ani zčásti neodráží do samotného výkonu.

I proto tentokrát padla volba na Bajina. Muže, který dlouho úzce spolupracoval se Serenou Williamsovou a jenž byl u zrodu další superhvězdy - Naomi Ósakaové.

"Musí v tom být psychický blok," vyjádřil se trenér se srbskými kořeny a autor knihy o duševní síle na začátku spolupráce. "Myslím, že jí mohu pomoci. Pokud už jste na podobný úspěch dosáhli, víte, jaké to je. Tuhle energii pak můžete předat ostatním. Důvěra v kouče, který pracoval s několika vítězi grandslamu, je přece jen trochu jiná," pochválil se Bajin.

Plíšková má sedmého kouče během posledních pěti let. Tentokrát nejambicióznějšího a patrně i nejdražšího. Po prvních třech měsících spolupráce jistě není namístě dělat jednoznačné závěry, zároveň je ale vhodná chvíle poprvé bilancovat. A pohled to není ani trochu nadějný.

Staré bolesti zůstaly, dokonce se opticky ještě zhoršily. Plíškové stále zoufale schází odvaha jít do rizika, dělat věci jinak, když se nedaří její prvotní plán.

A sám Bajin o tom na začátku spolupráce rovněž hovořil: "Mít záložní plán je velmi důležité. Zvlášť pokud chcete vyhrát grandslam. Nemůžete používat svůj plán A dva týdny, to je nemožné. To nikdy nebude fungovat. Obvykle dokonce potřebujete mít i plán C. Pracujeme na tom, aby hrála svůj nejlepší tenis v nejdůležitějších okamžicích," tvrdil.

Místo toho u Plíškové vidíme důvěru ve stále stejný, leckdy až robotický styl hry, na kterou už dnes komplexnější soupeřky snadno nacházejí recept. Nedostavuje se ani proklamovaný mentální růst, vášeň a zarputilost. Jakýsi nepopsatelný instinkt skutečné vítězky v jejím repertoáru chybí stále očividněji.

Přes veškerá negativa současné formy v nedělním duelu proti Jessice Pegulaové v Miami zazářil přes černé mraky paprsek slunce.

Při hrozbě dalšího debaklu - třetího v řadě s touto nepříjemnou americkou soupeřkou - se Plíšková zčistajasna zakousla tak, jak jsme to u ní neviděli dlouhé měsíce. Její trenér na turnaji není, tuhle zoufale potřebnou mentální injekci do sebe česká tenistka vpíchla úplně sama.

Našla momentální motivaci, v tomhle případě založenou na naprosto jednoduché premise a touze: neodejít z kurtu s další ostudnou porážkou. Přišlo zdravé naštvání, vnitřní výbuch jinak tradičně velmi tlumených emocí. A přesně to je ta správná a jediná možná cesta, byť obrat z hrozivého stavu 1:6, 1:4 nakonec ve třetí sadě Češka nedotáhla.

Tohle v hráčce, jakou je Karolína Plíšková, neprobudí žádný, byť sebelepší kouč. Takový zápal v sobě musí najít ona sama. Nikoli výjimečně, ale se železnou pravidelností, nejlépe v každém zápase. Jedno, zda jde o první kolo ve Stuttgartu, nebo o semifinále Wimbledonu.

"Nikdy jsem ze svého týmu nikoho nevyhodil. Nemám ve zvyku někoho vyhazovat. Když je něco špatně, je to moje chyba. Nemůžete se vymlouvat a hledat chyby u druhých," prohlásil nedávno Rafael Nadal, vítěz dvaceti grandslamů.

Justine Heninová, Belgičanka mající doma sedm singlových trofejí z turnajů velké čtyřky, zase poznamenala konkrétně na adresu Plíškové:

"Já sama jsem vždycky vyznávala trvalou spolupráci a trenéra jsem nevyměnila 15 let, tak nevím, jestli jsem ta správná osoba, abych to komentovala. Musím ale říct, že pro mě je Karolína i kvůli tomu dost nečitelná."

Největšího úspěchu dosáhla Plíšková ještě pod Jiřím Vaňkem, mužem, který ji do špičky dovedl. Rozchod ale přišel po sezoně, v níž poprvé a naposledy došla do finále grandslamu - US Open 2016. Následovala angažmá Davida Kotyzy, Tomáše Krupy, Rennae Stubbsové, Conchity Martínezové a Daniho Vallverdúa.

Až bizarně rychlým střídáním trenérů česká hráčka jen potvrzuje, že jí uniká podstata. Bez vlastní zarputilosti dnes k velkým titulům cesta nevede.

Pokud s tím dokáže Karolína Plíšková něco udělat, najde cestu z velké krize a přece jen bude znovu schopná atakovat závěrečná kola grandslamů, což rozhodně není vyloučené a čeští fanoušci by jí to jistě přáli, rozhodně to nebude zásluhou Bajina či kohokoli jiného z jejího týmu.

Ale právě a jen jí samotné.