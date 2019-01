Japonci řádí v Melbourne. Zato Halepová se trápila a ani netušila, jak vyhrála

před 6 minutami

Japonské tenisové hvězdy postoupily do třetího kola Australian Open. Vítězka US Open Naomi Ósakaová uspěla proti Slovince Tamaře Zidanšekové, Kei Nišikori vyřadil Chorvata Iva Karloviče.

Čtvrté nasazené Ósakaové stačila hodina a čtyři minuty, aby zdolala 6:2, 6:4 Slovinku Tamaru Zidanšekovou. Ve druhém setu ale otáčela stav 2:4 a nebyla se svým výkonem úplně spokojená. "Příště to musí být lepší," řekla.

Nišikori musel podruhé za sebou hrát pět setů. Osmý nasazený Japonec s devětatřicetiletým Karlovičem vyhrál úvodní dvě sady, ale nakonec zvítězil až 6:3, 7:6, 5:7, 5:7 a 7:6 (10:7 v super tie-breaku) za tři a tři čtvrtě hodiny.

"Byl to náročný, ale zároveň skvělý zápas. Dodá mi sebevědomí. V koncovce jsem hrál soustředěně a skvěle jsem returnoval," pochvaloval Nišikori, kterému Karlovič nasázel 59 es. "Tolik já dám za celou sezonu," smál se vítěz zápasu.

Světová tenisová jednička Simona Halepová musela i v druhém utkání na Australian Open bojovat tři sety. Sofii Keninovou ze Spojených států amerických zdolala favorizovaná Rumunka 6:3, 6:7, 6:4 a ve třetím kole ji čeká atraktivní duel s další Američankou Venus Williamsovou.

Loňská finalistka Halepová v prvním kole porazila Estonku Kaiu Kanepiovou 6:7, 6:4, 6:2 a připsala si první vítězství od loňského srpna. Také dnes se Rumunka na postup nadřela - s Keninovou prohrávala v rozhodující sadě 2:4, pak ale získala čtyři gamy za sebou a po dvou hodinách a 31 minutách se mohla radovat.

"Vůbec netuším, jak jsem dneska vyhrála. Těžko se vysvětluje, co se na kurtu dělo," uvedla Halepová, jež loni v Melbourne prošla do finále poté, co v třetím kole a semifinále odvrátila mečboly. V zápase o titul podlehla Dánce Caroline Wozniacké.

Sedminásobná grandslamová vítězka Venus Williamsová prošla do třetího kola po výhře 6:3, 4:6, 6:0 nad Alizé Cornetovou z Francie. V osmifinále se buď ona, nebo Halepová může střetnout se Serenou Williamsovou, kterou ještě dnes čeká zápas 2. kola s Kanaďankou Eugenií Bouchardovou.

V mužské dvouhře znamenalo druhé kolo konečnou už pro třetího hráče Top 10. Po Kevinu Andersonovi a Johnu Isnerovi dnes vypadl i osmý nasazený Dominic Thiem. Zdravotně indisponovaný Rakušan vzdal devatenáctiletému Australanovi Alexei Popyrinovi za stavu 5:7, 4:6, 0:2.

Šampion Australian Open z roku 2014 Stan Wawrinka ze Švýcarska prohrál v tie-breakové bitvě s Milosem Raonicem. Kanaďan si pomohl 39 esy a po čtyřech hodinách zvítězil 6:7, 7:6, 7:6 a 7:6.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionu australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Nišikori (8-Jap.) - Karlovič (Chorv.) 6:3, 7:6 (8:6), 5:7, 5:7, 7:6 (10:7), Čorič (11-Chorv.) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 6:3, 6:4, Carreňo (23-Šp.) - Ivaška (Běl.) 6:2, 6:3, 7:6 (9:7), Fognini (12-It.) - Mayer (Arg.) 7:6 (7:3), 6:3, 7:6 (7:5), Raonic (16-Kan.) - Wawrinka (Švýc.) 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5), Herbert (Fr.) - Čong Hjon (24-Korea) 6:2, 1:6, 6:2, 6:4, Popyrin (Austr.) - Thiem (7-Rak.) 7:5, 6:4, 2:0 skreč, Goffin (21-Belg.) - Copil (Rum.) 5:7, 7:5, 6:2, 6:4, Shapovalov (25-Kan.) - Daniel (Jap.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, J. Sousa (Portug.) - Kohlschreiber (32-Něm.) 7:5, 4:6, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4, Krajinovič (Srb.) - Donskoj (Rus.) 6:4, 7:6 (10:8), 7:6 (7:2).

Čtyřhra - 1. kolo:

J. Murray, Soares (3-Brit./Braz.) - Jebavý, Molteni (ČR/Arg.) 6:4, 7:6 (13:11).

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (7-ČR) - Brengleová (USA) 4:6, 6:1, 6:0,Čang Šuaj (Čína) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 7:5, Halepová (1-Rum.) - Keninová (USA) 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, V. Williamsová (USA) - Cornetová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:0, Svitolinová (6-Ukr.) - Kužmová (SR) 6:4, 6:1, Giorgiová (27-It.) - Swiateková (Pol.) 6:2, 6:0, Ósakaová (4-Jap.) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 6:4, Mertensová (12-Belg.) - Gasparjanová (Rus.) 6:1, 7:5, Sevastovová (13-Lot.) - Andreescuová (Kan.) 6:3, 3:6, 6:2, Keysová (17-USA) - Potapovová (Rus.) 6:3, 6:4, Wang Čchiang (21-Čína) - Kruničová (Srb.) 6:2, 6:3, Sie Šu-wej (28-Tchaj-wan) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 6:4, Bacsinszká (Švýc.) - Vichljancevová (Rus.) 6:2, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo:

Strýcová, Vondroušová (ČR) - Dabrowská, Sü I-fan (3-Kan./Čína) 6:2, 3:6, 6:3.