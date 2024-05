Pastrňák zuřivou oslavou překvapil sám sebe. Před MS mu řekli, že musí na operaci

Po příletu na domácí mistrovství světa tři zápasy bodově mlčel, ve finále proti Švýcarsku ale rozhodl, a to svým ikonickým golfákem z levého kruhu. Češi jsou tak i díky Davidu Pastrňákovi po dlouhých 14 letech hokejovými mistry světa.

Máte na krku zlatou medaili, za sebou oslavy na ledě. Co se teď ve vás odehrává?

Jsem moc šťastný, pyšný na kluky, natěšený na oslavy. Přišel jsem do neskutečné party, kluci to pro mě i pro Zachiče udělali strašně jednoduché. Jsem rád, že jsme to zvládli, na zlatou medaili jsme čekali dlouho. Nemohlo to přijít v lepší čas než u nás na mistrovství. Fanoušci vytvářeli neskutečnou atmosféru.

Gól jste si schoval na správnou chvíli, že?

Byl to vyrovnaný zápas. Samozřejmě jsme si přáli trošku klidnější průběh, nakonec rozhodl signál z buly, jsem rád, že to vyšlo. Sami jste viděli moji oslavu. Myslel jsem si, že na kolena se po gólu v životě nedostanu. Nevěděl jsem, že ve mně tak velké emoce jsou.

Zamávání do hlediště po vstřeleném gólu bylo pro partnerku a dcerku?

Pro celou rodinu. Nevěděl jsem ale, kde sedí. Podle mě ani neseděli tam, kam jsem mával. Vůbec je našlo najít, až na konci se mi to povedlo. Jsem tak šťastný, že jsem se mohl ukázat doma!

Jaromír Jágr po vyřazení Švédska říkal, že by bylo krásně, kdybyste finále rozhodnete právě vy. Dostalo se to k vám?

Zahlédl jsem to, ale já jsem tomu moc nevěřil.

Když vám to tam v prvních třech zápasech nepadalo, snažil jste se týmu pomoct jinak, že?

Přišel jsem do nového systému pod novým trenérem, kterého jsem neznal. Zabralo mi nějaký čas, než jsem si na ten systém zvykl. Ale jak říkám, věřil jsem mu jako všichni. Musel jsem se podřídit. Góly nepadaly, ale nad tím jsem nepřemýšlel.

Znamená pro vás víc Stanley Cup, nebo zlato z mistrovství světa?

Jsem rád, že vyšlo jedno z toho. Teď si to pořádně užiju. Jsem hrozně pyšný, co tady kluci vytvořili a jak jsme bojovali. I na Jana Ščotku, který tady nehrál celý turnaj a najednou musel nastoupil do tak důležitého zápasu, jsem fakt pyšný. Je to už naše třetí společná medaile (po stříbru z dorosteneckého MS 2014 a bronzu ze seniorského MS 2022 - pozn. red.).

Byl jste na šampionátu v pořádku ze zdravotního hlediska?

Mám problém s kyčlí, uvidíme, jak to dopadne. Před mistrovstvím mi bylo řečeno, že určitě budu muset jít na operaci. Ale potom, co se mnou předvedl pan doktor Kolář… Takhle dobře jsem se necítil osm měsíců. Patří mu dík. Nevím, jestli má magické ruce, ale při bruslení jsem se dlouho necítil tak dobře jako na mistrovství.

Operace vám pořád hrozí?

Uvidíme, pan Kolář říká, že ne. Budu mu věřit.